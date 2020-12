Le ministre de la Santé sur le plateau du JT de France 2, le 29 décembre 2020. — STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

A l’approche de la nouvelle année, Olivier Véran a présenté les pistes du gouvernement pour gérer l’épidémie de coronavirus. Le ministre de la Santé était l’invité du journal télévisé de 20 Heures de France 2, ce mardi. Après le conseil de défense présidé le matin même par Emmanuel Macron, Olivier Véran a annoncé que l’exécutif avait « écarté l’idée d’un confinement » mais envisageait une « extension du couvre-feu » dans certains territoires dès le 2 janvier prochain.

« Nous sommes sur un plateau depuis environ trois semaines avec en moyenne 15.000 nouveaux cas quotidiens. C’est encore trop », a d’abord rappelé le ministre. Et de déclarer qu'une concertation allait « démarrer avec les élus locaux pour prendre les mesures nécessaires ».

Extension du couvre-feu

« Nous écartons l’idée du confinement généralisé ou local », a-t-il précisé. Mais « nous allons proposer une extension du couvre-feu, qui pourrait démarrer à 18 heures le soir [contre 20 heures actuellement] dans les départements et métropoles où le taux d’incidence serait au-dessus du niveau national ».

Olivier Véran a identifié quatre régions dans lesquelles « la situation est plus problématique : le Grand Est, la Bourgogne Franche-Comté, la région Auvergne-Rhône-Alpes, et le département des Alpes-Maritimes en région Paca ». Le ministère de la Santé avait précisé à la presse, en fin d’après-midi, que 20 départements seraient visés. Selon plusieurs médias, parmi lesquels nos confrères du Parisien, il s’agit des suivants : Allier, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Aube, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Haut-Rhin, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Vosges, Yonne et le Territoire de Belfort.

Cette mesure pourrait entrer en vigueur dès le 2 janvier 2021. Elle « durera le temps nécessaire pour vérifier une stabilisation voire une amélioration de la situation sanitaire », a-t-il ajouté.

Pas d’annonce sur les lieux culturels et de restauration

A propos de « la clause de revoyure » des restrictions, prévue le 7 janvier, le ministre s’est montré prudent. « Considérant la situation sanitaire, il paraît difficilement considérable de lever les contraintes », a expliqué Olivier Véran, disant attendre « de voir l’effet de Noël, éventuellement du nouvel an. D’ici début janvier, nous y verrons plus clair. De toute évidence, on ne pourra pas lever la totalité des contraintes ».

Concernant la réouverture des lieux de culture, « ce n’est pas à moi de me prononcer, les décisions seront annoncées courant de la semaine prochaine », a-t-il répondu. De même pour la réouverture des restaurants, pour l’instant fixée au 20 janvier. « Il paraît difficile de se projeter dans un hiver clément qui nous permettrait de sortir la tête de l’eau ». « Il faut donner de la visibilité aux acteurs », promet-il.

Des précisions sur le calendrier de vaccination