Rien ne sert de courir, il faut partir à point, paraît-il. Face au coronavirus, la France compte moins d’une centaine de personnes vaccinées, quand dans les autres pays, elles se comptent en dizaines ou centaines de milliers, voire en millions.

Une stratégie que semble assumer le gouvernement, défendant ce rythme.

Alors, pourquoi une telle lenteur quand les autres Nations accélèrent ?

Depuis le démarrage ce week-end de la campagne de vaccination européenne contre le coronavirus, les comparaisons entre la France et l’Allemagne refleurissent à propos de la gestion sanitaire. Et comme au printemps lors de la première vague, les chiffres sont mauvais pour Paris. En deux jours, la France avait vacciné 50 personnes ce lundi. L’Allemagne, qui a certes commencé la vaccination dès samedi, en comptait plus de 18.000. Le Danemark 4.800.

Si l’on sort de l’Union Européenne, le Royaume-Uni a injecté le vaccin à 800.000 résidents en deux semaines, et les Etats-Unis en sont à deux millions. Israël comptait 500.000 personnes vaccinées en neuf jours.

La peur de la précipitation

Il n’y a pas d’accélération prévue en France cette semaine, puisque ces prochains jours, la vaccination sera limitée à 23 Ehpad dans seulement quatre villes. Et c’est Alain Fischer lui-même, président du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale anti- Covid-19, qui a douché l’espoir d’une montée en puissance en déclarant lundi soir, sur Europe 1 : « C’est bien que l’on n’aille pas plus vite », il ne faut « pas se précipiter ». La France projette ainsi de vacciner un million de personnes d’ici à… la fin février.

Même si patience est mère de vertu, pourquoi un tel rythme ? Eliminons tout de suite la question des doses. La France dispose a minima de 60.000 doses, chiffre qui devrait passer à un million d’ici au 31 décembre, et encore augmenter en janvier, sans qu’une accélération massive ne soit planifiée. Alors, quelles peuvent en être les raisons ?

La complexité de la vaccination en Ehpad

Premièrement, notre stratégie vaccinale diffère des autres pays. Eric Billy, chercheur en immuno-oncologie à Strasbourg, prend notamment l’exemple des Etats-Unis, où les soignants font partie des premiers vaccinés. Or, un soignant, ça se vaccine beaucoup plus facilement qu’une personne en Ehpad : consentement plus simple à obtenir sans passer par d’éventuels tuteurs, présence massive dans un même endroit (grand CHU notamment), endroit où sont en plus généralement stockés les vaccins, là où les Ehpad génèrent « une complexité logistique énorme », selon le chercheur.

Pour Michaël Rochoy, médecin généraliste, chercheur en épidémiologie et membre du collectif « Du côté de la science », le choix peut également être politique : « Il y a une peur politique qu’une vaccination rapide entraîne un plus fort rejet et l’espoir que l’adhésion de la population sera plus forte avec une montée très progressive. » Rassurer en prenant son temps, en somme, chez une population très sceptique. Un sondage BVA réalisé du 11 au 14 décembre montrait ainsi que 56 % des Français ne souhaiteraient pas se faire vacciner contre le Covid-19. Des études aux Etats-Unis montrent néanmoins que plus les personnes se font vacciner, plus la population générale adhère au vaccin, dans une sorte d’effet boule de neige.

Le % de personnes déclarant maintenant être certains ou susceptibles de se faire vacciner est passé de 50% cet été à plus de 60%, et dans un récent sondage à 73%. Plus on vaccine, plus cela rassure, ce qui est un mecanisme logique. #COVID19 #vaccination https://t.co/v1Ffq3NOuI pic.twitter.com/U5Ix7Lwmue — Le Doc (@Le___Doc) December 29, 2020

Flou logistique

Pour le moment, le gouvernement est plutôt épargné dans les explications des deux chercheurs, mais pour eux, il ne faut pas s’y tromper : la gestion est mauvaise. Eric Billy sonne la charge : « Rien n’est programmé, tout se fait un peu à la française, au dernier moment. Trois ou quatre semaines avant l’arrivée des vaccins, la France a décidé qui allait être vacciné en priorité. Mais dans le fonctionnel et l’opérationnel, rien n’est prêt ».

Sans compter que le plan s’appuyait au départ sur l’arrivée du vaccin Sanofi, plus facilement déployable, mais dont la venue ne cesse d’être retardée. « Le plan français n’avait pas de flexibilité, le vaccin Sanofi arrivant plus tard, on n’a pas ou peu anticipé des modifications. »

Le trop est l’ennemi du bien

Pour Michaël Rochoy, le gouvernement serait peut-être trop perfectionniste, comme pour les masques. Le médecin rappelle les premiers mois de la première vague, lorsque les recommandations gouvernementales étaient de ne pas se faire son propre masque en tissu mais d’attendre que les masques commandés par la France arrivent. « Lorsque la France se fait dépasser, elle préfère temporiser que se lancer dans des situations intermédiaires », note-t-il.

En l’occurrence, le gouvernement souhaiterait une traçabilité parfaite du vaccin, avec le système SI-DEP, qui permettrait de repertorier numériquement chaque vaccination. Système qui – malheureusement - ne serait pas prêt actuellement. « La France a peut-être choisi de reporter une vaccination massive de plusieurs semaines histoire d’être certain de pouvoir tout tracer ? », s’interroge Michaël Rochoy. Une hypothèse qui conforterait le choix de commencer par les Ehpad, où la traçabilité est très simple.

Vers un nouveau raté ?

Là où il n’y a aucun doute pour Michaël Rochoy, c’est sur le fait que « le gouvernement s’est totalement raté sur les masques », et qu' « il est en train de totalement se rater sur les vaccins. » Selon le médecin, pour les masques, il pouvait se justifier ne pas avoir anticipé une telle pandémie mondiale. Mais « sur les vaccins, prévu depuis des mois ça va être plus difficile de se dédouaner ».

Le temps d’écrire ces lignes, quinze personnes de plus se sont fait vacciner en France, portant le total à 70. Soit 0,000001 % de la population française. Patience, on a dit.