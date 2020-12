Le vaccin Pfizer est valide en Europe — Valentin Bianchi/AP/SIPA

Deux jours après le feu vert de l’Agence européenne des médicaments (EMA) au vaccin Pfizer/BioNTech contre le coronavirus, c’est au tour de la Haute Autorité de Santé (HAS) d’approuver, ce jeudi, l’utilisation du produit en France, a annoncé l’instance dans un communiqué de presse.

Le vaccin développé par Pfizer et BioNTech « peut être utilisé chez les personnes de 16 ans et plus », « du fait de son efficacité et de son profil de tolérance satisfaisant », estime la HAS.

Début de la vaccination dimanche

La « stratégie de priorisation » déjà annoncée (commencer par les populations les plus à risque de forme grave et les plus exposées au risque d’infection) reste valable pour ce vaccin, ajoute l’avis de l’autorité sanitaire.

Les premiers vaccins seront « livrés samedi » sur le territoire français et la campagne de vaccination débutera dimanche dans « deux ou trois » établissements pour personnes âgées et concernera « quelques dizaines de résidents », a annoncé Olivier Véran en début de semaine.