Tout comme la métropole, la Guadeloupe se prépare à lancer sa campagne de vaccination pour endiguer la propagation du coronavirus. Pour cela, le congélateur pour la conservation des vaccins contre le Covid-19 est arrivé lundi 21 décembre dans la région. Les vaccinations pourront donc commencer « début janvier », a indiqué mardi la directrice générale de l’Agence régionale de santé de Guadeloupe (ARS), Valérie Denux.

Le congélateur, de 330 kg, « positionné en lieu sécurisé » a, en effet, été acheminé par un avion C-160 Transall de l’Armée de l’Air et de l’Espace, « qui a assuré la manœuvre logistique depuis l’Hexagone », ont précisé les autorités. « Nous devons vérifier que tout fonctionne avant que les doses de vaccins y soient entreposées », a précisé Valérie Denux, qui a réuni un « comité territorial de vaccination » pour « réfléchir aux modalités de vaccination en Guadeloupe ».

Les Ehpad prioritaires

« Tous les experts ont indiqué qu’il était important de suivre la doctrine nationale », a également expliqué la directrice générale de l’ARS. Autrement dit, ce sont d’abord les établissements, pour personnes âgées, puis les personnes fragiles et les personnels soignants qui recevront le vaccin, « sur la base du volontariat » dès « le premier trimestre 2021 ».

Les premières doses « doivent arriver fin décembre », et les commandes « renouvelées » en fonction des besoins et des « estimations de volontaires ». Leur conservation « n’est pas la même » selon que l’on parle du vaccin Pfizer, qui « doit être conservé à -80 °C » ou du Moderna, qui se conserve « plutôt à – 20 °C » et selon l’ARS, les conditions météorologiques particulières de la Guadeloupe doivent renforcer les précautions prises autour de « la chaîne du froid ».

Proposer plutôt qu’imposer

Ces vaccins seront proposés « au fil des validations des autorités sanitaires nationales ». « Je sais que sur le territoire, il y a une méfiance par rapport à la vaccination », a souligné Valérie Denux. « Mais cela n’aura pas lieu sans la signature d’un consentement à la vaccination », après une information par un médecin. « C’est vrai que nos vaccins contre le Covid sont récents, innovants, mais j’ai toute confiance envers les autorités sanitaires de notre pays et européennes, qui passent au crible ces vaccins », a voulu rassurer Valérie Denux.

En Guadeloupe, 39 nouveaux cas de malades du coronavirus ont été dépistés cette semaine (contre 47 la semaine précédente), et aucun nouveau décès n’est à déplorer (154 au total). Trois personnes sont encore hospitalisées en réanimation et 25 en médecine. « Nous verrons dès janvier si nous avons réussi individuellement et collectivement à maintenir ce niveau de contamination » ont indiqué les autorités lors du bilan sanitaire hebdomadaire. En effet, de très nombreuses personnes sont attendues sur le territoire pour les fêtes de fin d’année.