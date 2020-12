EPIDEMIE L’Agence européenne du médicament et la Commission européenne ont déjà donné leur autorisation, c’est désormais au tour de chaque pays de donner une confirmation définitive

Des boîtes contenant le vaccin Pfizer et BioNTech (image d'illustration). — EPN/Newscom/SIPA

Encore une dernière étape avant une autorisation définitive. Après l'aval de l'Europe, c'est au tour de la Haute Autorité de santé (HAS) française de se pencher sur le vaccin de Pfizer et BioNTech contre le Covid-19. La HAS a annoncé ce mardi qu’elle rendrait son avis jeudi matin.

« A la suite de l’autorisation de mise sur le marché européenne du vaccin (…) développé par les firmes BioNTech et Pfizer, la HAS présentera son avis sur sa place dans la stratégie vaccinale contre la Covid-19 le jeudi 24 décembre 2020 à 11 heures », indique l’autorité sanitaire dans un communiqué.

Des vaccinations dès dimanche

La Commission européenne a donné son feu vert lundi soir à ce premier vaccin contre le Covid-19, quelques heures seulement après l’avis favorable émis par l’Agence européenne du médicament. Le gouvernement français a indiqué lundi que les premières vaccinations auraient lieu dès dimanche, comme dans d’autres pays de l’Union européenne.