BioNTech assure être prêt à parer les mutations possibles du coronavirus — ALLILI MOURAD/SIPA

Le patron de BioNtech a assuré que l’entreprise allemande était capable de fournir un nouveau vaccin « en six semaines » en cas de mutation du virus, alors que l’Europe s’inquiète d’une variante du coronavirus au Royaume-Uni, potentiellement plus virulente et transmissible.

Pour le moment, rien n’indique que le vaccin initialement prévu, et qui vient d’être validé par l’Union européenne ce lundi, ne marcherait pas face à cette variante. Malgré tout, la mutation concerne la protéine utilisée par le vaccin, ce qui a suscité l’inquiétude ces derniers jours. Le patron de BioNtech s’est montré rassurant et a indiqué qu’un nouveau vaccin pourrait être fourni en un mois et demi.