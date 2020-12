Le ministre de la Santé Olivier Véran. — Poupart Julien-POOL/SIPA

La France est dans situation épidémique en « assez fragile, voire précaire » concernant le Covid-19, a déclaré Olivier Véran, ce lundi sur Europe 1, estimant qu’il ne fallait « surtout pas basculer du mauvais côté ». « Nous ne sommes pas sur une pente (ascendante), nous sommes plutôt sur une ligne droite depuis environ quinze jours, à savoir que le virus ne diminue plus, mais nous ne sommes pas non plus dans une augmentation massive », a expliqué le ministre de la Santé.

« Cette ligne droite est à un niveau trop élevé », loin des « 5.000 cas par jour, que nous souhaitions atteindre pour pouvoir reprendre le contrôle sur les chaînes de contamination du virus », a-t-il ajouté. «Nous sommes au dessus de 10.000, ça veut dire qu’on est dans une situation assez fragile, voire précaire, il ne faut surtout pas basculer du mauvais côté », a mis en garde le ministre.

Olivier Véran : "Le virus ne diminue plus. (...) On est dans une situation fragile, voire précaire."#Europe1 pic.twitter.com/u7xTqp3gl9 — Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1) December 21, 2020

En France, 12.799 nouveaux cas de contamination au Covid-19 sur les dernières 24 heures ont été relevés dimanche soir. Mais le ministre de la Santé s’est dit « convaincu que les Français ont saisi, ont compris, l’importance de faire attention » pendant les fêtes de fin d’année qui arrivent.

Un taux de positivité stable

Le responsable note une « augmentation du nombre de cas diagnostiqués », mais « également une augmentation très sensible du nombre de tests réalisés ; nous étions retombés à 1 million de tests par semaine ; nous étions (dimanche) à 1,8 million de tests par semaine, plus vous cherchez, plus vous trouvez ».

Olivier Véran constate également que le « taux positivité des tests » est « en dessous de 6 %, aux alentours de 6 % », ce qui est « plutôt stable ».