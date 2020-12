INFO « 20 MINUTES » Le Baromètre exclusif YouGov pour « 20 Minutes », en partenariat avec Doctissimo, dévoile que si les Français ont adopté massivement les gestes barrières, ils risquent de se relâcher au moment des fêtes et restent méfiants sur les vaccins et l’application TousAntiCovid

Chaque mois, 20 Minutes, en partenariat avec Doctissimo, présente son Baromètre de la santé YouGov sur les connaissances et les comportements des Français vis-à-vis du coronavirus.

Si désormais, les Français se considèrent bien informés sur le Covid-19 et assurent avoir massivement adopté les gestes barrières, ils restent sceptiques face aux vaccins et boudent massivement l’application TousAntiCovid.

Un relâchement sur les gestes barrières est à craindre à l’occasion des fêtes de fin d’année.

​Ça y est, l’année 2020 touche à sa fin. Et s’il fallait la résumer en un seul mot, « coronavirus » s’imposerait sans conteste, lui qui régit notre quotidien depuis plus de neuf mois. Depuis le premier confinement mi-mars, les Françaises et les Français ont eu le temps d’apprendre une montagne d’informations sur le Covid-19. Symptômes, gestes barrières, port du masque et couvre-feu ou encore PCR et restaurants et lieux culturels fermés : autant de notions qui n’ont plus de secrets ou presque pour tout le monde, comme le confirme notre second Baromètre de la santé YouGov* pour 20 Minutes et Doctissimo. Un rendez-vous qui permet à 20 Minutes de suivre, chaque mois, l’évolution des comportements et des priorités des Français face à la pandémie.

Et l’actu « corona » du moment est riche. Dès les prochains jours, les vaccins devraient arriver en France, autorisant chacun à rêver au monde d’après, ou au retour du monde d’avant. Entre-temps, l’Hexagone passera à l’heure des fêtes. A cette occasion, 20 Minutes a interrogé les Français sur leurs projets, leur ressenti vis-à-vis du couvre-feu et des vaccins. Entre lassitude et défiance, émerge le risque d’une baisse de vigilance, ce qui fait déjà craindre une troisième vague pour démarrer 2021.

Un couvre-feu respecté mais des restrictions qui passent mal

Depuis le 15 décembre, la France est déconfinée mais fait de nouveau l’objet d’un couvre-feu nocturne, que 89 % des Français interrogés comptent respecter. Pour certains à contrecœur, puisque moins des deux tiers (64 %) le trouvent justifié. Par ailleurs, plus de six Français sur dix (62 %) trouvent injustifié le maintien de la fermeture des restaurants jusqu’au 20 janvier. Et ils sont à peu près autant (59 %) à désapprouver la prolongation de la fermeture des lieux culturels.

En revanche, la possibilité de retrouver ses proches pour les fêtes est une source de réjouissance. Environ deux tiers des Français trouvent normal que le gouvernement ait levé le couvre-feu le soir du réveillon de Noël (64 %) et comprennent qu’il ait été maintenu pour la Saint-Sylvestre (67 %). Et la sagesse devrait être de mise ce soir-là : plus des trois quarts des Français interrogés (77 %) promettent de respecter le couvre-feu le 31 décembre. « Le risque, c’est l’accumulation des rassemblements avec Noël et le jour de l’An, prévient le Pr Renaud Piarroux, professeur de médecine à la Pitié-Salpêtrière, spécialiste de la gestion des épidémies et auteur de La vague. L’épidémie vue du terrain (éd. CNRS). Si le couvre-feu est finalement maintenu le 31 décembre, il y aura probablement des fêtes malgré tout. Et rien, d’un point de vue légal, n’empêche les gens de se rassembler s’ils arrivent avant 20h et repartent après 6h le lendemain ».

Des gestes barrières maîtrisés, mais un risque de relâchement pour les fêtes

Tousser dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique, se laver les mains, éviter les embrassades et porter son masque : les gestes barrières, les Français les connaissent et les ont massivement adoptés, puisque 97 % des personnes interrogées assurent les respecter. Mais lorsqu’il s’agit de Noël, les réponses laissent craindre un risque de relâchement. Ainsi, moins d’un Français sur deux (49 %) compte éviter les embrassades, et seulement 42 % ont prévu de respecter la règle des « pas plus de six à table » prescrite par le gouvernement. « Tout le monde a compris ce qu’il faut faire et ne pas faire, mais c’est dur de maintenir en permanence sa vigilance pendant presque une année, estime le Pr Piarroux. Noël est forcément une période compliquée à gérer : on ne peut pas tout interdire, ni tout laisser faire ».

Pour le spécialiste, tout « dépend aussi s’il y a une personne vulnérable ou âgée présente. En cas de relâchement sur les gestes barrières, le risque n’est pas le même s’il n’y a que des personnes jeunes et des enfants autour de la table ou s’il y a aussi les grands-parents ». Or, à cette question délicate de passer les fêtes avec des personnes fragiles, seules 21 % des personnes interrogées répondent qu’elles n’inviteront pas de proches âgés ou à risque. Or, une étude publiée jeudi par l’Institut Pasteur pointe le surrisque de contamination lors des repas. Face à cela, l’OMS préconise le port du masque, avertissant d’un « risque élevé » de nouveau rebond de l’épidémie début 2021. « C’est un équilibre à trouver, consent le Pr Piarroux. Il faut être raisonnable, moins nombreux, et espérer que la transmission ne va pas exploser ».

« Attention au faux sentiment de sécurité »

Pour limiter les risques, certains comptent prendre des précautions supplémentaires. C’est peu, mais 7 % des Français ont prévu de se faire tester, et 12 % vont opter pour l’auto-isolement recommandé par le gouvernement et le Conseil scientifique. Des décisions qui ne doivent pas faire oublier les gestes barrières. « Avoir un test négatif ne signifie pas qu’on ne sera pas contagieux le lendemain », rappelle le Pr Piarroux.

Une prudence qui vaut aussi pour l’auto-isolement. « S’il s’agit de rester 15 jours sans voir personne, c’est très compliqué, plante le Pr Piarroux. En outre, un auto-isolement de quelques jours à peine ne suffit pas : si ce vendredi 18 décembre, les gens décrètent de ne plus voir personne jusqu’au réveillon de Noël en famille, entre le délai d’incubation et le temps de portage du virus, on est trop court. Il faudra quand même prendre des précautions. Donc attention au faux sentiment de sécurité. Il n’y a aucune méthode qui permet d’être sûr à 100 % que l’on ne prend aucun risque », insiste-t-il.

L’application TousAntiCovid massivement boudée

Pour mieux contrôler la circulation du virus, la technologie pourrait être une solution. Problème : l’application TousAntiCovid est massivement rejetée, nous apprend aussi notre Baromètre. Sept Français sur dix (70 %) assurent ne l’avoir jamais téléchargée, et parmi les rares à l’avoir, 4 % l’ont effacée après coup.

« Ça a raté, juge le Pr Piarroux. Environ 10 millions de personnes l’ont téléchargée à ce jour. Des chiffres qui, en pratique, font que ce dispositif ne génère finalement que peu d’alertes, reçues par peu de personnes. L’impact est donc limité, et on ne va pas changer les choses maintenant. C’était un exercice compliqué, mais en tout état de cause, la communication autour de cet outil n’a pas été bonne ».

Méfiance tenace sur les vaccins

Ce qui est sûr, c’est que les Français restent sceptiques face aux vaccins anti-Covid. La tendance observée lors de notre précédent Baromètre fin novembre s’accentue : alors que 34 % des Français interrogés étaient prêts à se faire vacciner, seuls 29 % des répondants déclarent aujourd’hui qu’ils le feront dès que possible. Près de six sur dix (57 %) pensent même ne pas se faire vacciner. Et c’est un « non » catégorique pour 34 % des répondants. Principales raisons invoquées : le manque de recul sur l’efficacité du vaccin (46 %), la crainte des effets secondaires (31 %), voire une opposition de principe à tous les vaccins (pour 15 % des réfractaires interrogés).

Pourtant, « on dispose de données scientifiquement validées sur l’efficacité et la tolérance de ces vaccins, souligne le Pr Piarroux. On a quand même affaire à un vaccin qui a un taux d’efficacité excellent, pour une maladie qui est grave. A titre de comparaison, le vaccin contre la grippe est moins efficace et le virus est moins dangereux, et déjà là, il y a tout intérêt à se faire vacciner. N’oublions pas que pour le Covid-19, on peut faire une forme grave même à 30 ans ! Quelqu’un de jeune et en bonne santé a donc tout intérêt à se faire vacciner d’un point de vue individuel : il prend moins de risques en recevant le vaccin qu’à ne pas être immunisé. Pour pouvoir maîtriser l’épidémie, il faut que beaucoup de monde soit immunisé : ceux qui se vaccinent se protègent et protègent les autres, leurs proches ». Pour autant, le Pr Piarroux veut rester optimiste. « Petit à petit, le message passera. Il faut rassurer, dédramatiser, c’est une question de temps et de pédagogie ».

* L’enquête a été réalisée sur 1.010 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus, les 14 et 15 décembre 2020. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France. Vous pouvez cliquer sur ce lien si vous souhaitez en savoir davantage sur cette étude.