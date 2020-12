9h34 : Le taux de chômage monte à 4,9% au Royaume-Uni

Le taux de chômage a continué à grimper au Royaume-Uni sur les trois mois achevés fin octobre dans la foulée de la pandémie de nouveau coronavirus, à 4,9% contre 4,8% pour les trois mois terminés fin septembre. C'est 1,2 point de pourcentage de plus qu'un an plus tôt, quand le taux de chômage britannique se situait près de son plus bas en plus de 40 ans.

Malgré le système gouvernemental d'indemnisation du chômage partiel, qui a maintenu l'emploi sous perfusion dans le pays depuis le début de la pandémie, les licenciements ont atteint un record à 370.000 au cours des trois mois achevés en octobre, précise l'Office national des statistiques (ONS) dans son rapport mensuel sur le marché du travail publié mardi.