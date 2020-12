Le Havre. — Pixabay

A la veille du lancement d’une campagne de dépistage massif du Covid-19 au Havre, le maire de la ville Edouard Philippe a estimé que le nombre de personnes testées serait sans doute inférieur à 50 %, dans une interview au Journal du Dimanche.

« Je ne me fixe pas d’objectif. À Liverpool, ils ont réussi à tester environ un tiers des 500.000 habitants en quatre jours. Si on testait 50 % de la population, je serais le plus heureux des hommes ! Nous serons sans doute en dessous », a déclaré l’ancien Premier ministre. « Si nous parvenons à dépister un nombre significatif de personnes, nous découvrirons forcément des cas asymptomatiques. (…) Et, ainsi, on évitera des transmissions », a-t-il ajouté, estimant que « nous devons tous êtres responsables vis-à-vis de nos amis, de notre famille ».

Une campagne de cinq jours

Des dépistages volontaires massifs seront menés dans quatre métropoles avant et après Noël, une première en France, pour améliorer la stratégie « tester-alerter-protéger ». Au Havre, la campagne démarrera lundi. Le ministre de la Santé Olivier Véran a estimé vendredi que ces tests n’étaient toutefois pas «un totem d'immunité ». Ce à quoi le maire du Havre répond que les tests ne doivent pas empêcher de « continuer à respecter les gestes barrière ».

Au Havre, la campagne durera cinq jours et reposera en grande partie sur les tests antigéniques. « L’idée est de proposer aux 270.000 habitants des 54 communes de la communauté urbaine du Havre de venir se faire tester, sans rendez-vous et gratuitement, avec un résultat dans la demi-heure », a indiqué Edouard Philippe.

Une opération pilote scrutée

Pour accueillir le plus de monde possible, plus de 50 sites seront ouverts dans les pharmacies, laboratoires et cabinets médicaux, ainsi que 20 centres conçus pour accueillir plusieurs centaines de personnes par jour. « 250 élèves de l’école d’infirmiers, mais aussi les pharmaciens, les médecins, la protection civile, la Croix-Rouge », ont été mobilisés, a indiqué l’ancien Premier ministre, ajoutant que des tests seront également proposés aux personnels de l’Education nationale dans tous les établissements scolaires, et à tous les élèves dans quatre lycées.

Pour expliquer le choix de sa ville pour cette opération pilote, Edouard Philippe a rappelé que lors de la deuxième vague, l’agglomération du Havre​ avait été « la plus touchée de Normandie, avec un taux d’incidence supérieur à 500 pour 100.000 au moment du pic », les chiffres ayant décru depuis.