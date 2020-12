VOUS TEMOIGNEZ Certaines phrases et comportements sont à privilégier et d’autres à éviter afin d’aider un proche souffrant d’un trouble alimentaire

Face à un proche souffrant d'anorexie ou de boulimie, il est parfois difficile de savoir comment réagir au mieux — Pexels

Face à un proche souffrant d’anorexie ou de boulimie, il est parfois difficile de savoir comment réagir au mieux. Parents, frères, sœurs, amis, petit copain, petite copine, tous peuvent se sentir impuissants et avoir du mal à comprendre ce qu’il y a dans la tête de la personne malade qu’ils aiment. Certaines remarques, qui se veulent pourtant encourageantes, peuvent être extrêmement mal reçues par la personne souffrant d’un trouble alimentaire. Car il y a des phrases et des comportements à privilégier et d’autres à éviter pour aider un proche souffrant d’un trouble alimentaire.

Si vous avez eu un trouble alimentaire et avez rencontré des difficultés avec vos proches à propos de votre maladie, votre témoignage nous intéresse. Inversement, si l’un de vos proches a dû faire face à un trouble alimentaire, nous aimerions savoir comment vous avez réagi au quotidien. Le but de ces témoignages étant de permettre aux personnes confrontées à ces situations de savoir comment réagir au mieux afin d’aider la personne malade.

Si vous avez eu un trouble alimentaire, en parliez-vous ouvertement avec vos proches ? Quelles remarques ou comportements ont pu vous blesser ? Au contraire, quels sont ceux qui vous ont aidé et permis d’avancer ? Vos proches parvenaient-ils à comprendre votre trouble alimentaire ?

Si l’un de vos proches a eu un trouble alimentaire, parveniez-vous à en parler avec lui ? Comment vous êtes vous informé sur sa maladie ? Qu’avez-vous fait concrètement pour l’aider ? Qu’est-ce que vous vous interdisiez au contraire de faire ? Regrettez-vous des phrases que vous auriez pu prononcer ?

Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Nous recherchons également des témoignages vidéos (interview filmée ou en visio). N’hésitez donc pas à préciser si vous êtes intéressé pour répondre à quelques questions face caméra ou par Skype, Zoom ou autre. Vos témoignages serviront à la réalisation d’une vidéo et d’un article. Merci d’avance.