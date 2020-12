EPIDEMIE Le syndicat CGT s’inquiète d’une hausse encore plus importante de cas dans les prochains jours

Le cluster pourrait s'étendre à d'autres patients de l'établissement — Vladimir Gerdo/TASS/Sipa USA/SIPA

Le syndicat CGT de l’Etablissement public de santé mentale (EPSM) de Caen a alerté autour d’une « une situation extrêmement sérieuse » à propos d’une contamination importante de coronavirus dans l’édifice.

Ce sont ainsi sept patients (sur 22) et sept professionnels (sur 26) qui ont été testés positif au jour de ce samedi, comme le rapporte Ouest-France. Cité dans le journal régional, le directeur de l’établissement assure que « la situation est globalement maîtrisée » et que la majorité des malades ne présentent pas de symptômes. Un des patients a été transféré au CHU de la ville à cause d’une détérioration de son état de santé.

Inquiétude au sein de l’établissement

Selon le directeur, l’hypothèse la plus probable est que l’un des professionnels a introduit par mégarde le virus dans l’établissement, vu que les patients l’ayant déjà eu étaient déjà hospitalisés. De nombreux tests seront encore effectués dans les jours à venir pour essayer d’identifier les cas contacts.

Face à ce cluster, la CGT s’inquiète de « la situation anxiogène générée par le Covid, susceptible de provoquer des moments d’angoisse important chez les patients(e)s ».