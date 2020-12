Un vaccin (illustration). — Konstantin Mihalchevskiy//SIPA

Le calendrier de livraison des vaccins contre le coronavirus ne sera « pas » impacté par la cyberattaque dont a été victime pendant deux semaines l'Agence européenne des médicaments (AEM), a assuré sa directrice, ce jeudi.

« Nous avons été la cible d’une cyberattaque ces deux dernières semaines », a déclaré la directrice générale de l’agence Emer Cooke. « Je peux vous assurer que cela n’impactera pas les délais prévus pour la livraison des vaccins et nous sommes entièrement opérationnels », a-t-elle ajouté.

La décision pour le vaccin Pfizer attendue le 29 décembre

L’agence basée à Amsterdam mène une enquête « de concert avec des experts en provenance des organismes de cybersécurité à travers l’UE, les autorités judiciaires et la police néerlandaise », a souligné sa directrice générale. L’AEM, qui délibère actuellement sur la délivrance d’autorisations pour plusieurs vaccins contre le Covid-19, s’était dite mercredi la cible d’une cyberattaque au cours de laquelle des documents liés à Pfizer et BioNTech ont été piratés, alors que la course à la vaccination des populations est désormais lancée sur la planète.

Cette agence contrôle les médicaments de l’ensemble des 27 Etats membres de l’UE et doit rendre le 29 décembre au plus tard sa décision sur une autorisation conditionnelle du vaccin Pfizer/BioNTech, déjà approuvé au Royaume-Uni, à Bahreïn et au Canada. A ce stade, ces vaccins « semblent prometteurs, à la fois du point de vue de la sécurité et de leur efficacité et nous n’avons pas repéré des sujets d’inquiétude », a fait valoir Emer Cooke.