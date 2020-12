EPIDEMIE Plus de 56.000 personnes sont décédées en France depuis le début de la pandémie

Coronavirus : Plus de 13.000 nouveaux cas et 380 décès en 24 heures (Illustration) — UGO AMEZ/SIPA

La France a enregistré 13.713 nouveaux cas de contamination par le coronavirus en vingt-quatre heures, largement au-dessus de l’objectif des 5.000 cas fixé par le gouvernement pour lever les mesures de confinement le 15 décembre, selon les données officielles publiées mardi.

Le taux de positivité (pourcentage de cas positifs sur le total des personnes testées) s’affichait à 6,4 % mardi. Mais on ne peut pas le comparer au 10,7/10,8 % de ces derniers jours car Santé publique France a modifié ses méthodes de calcul.

Le risque de réinfection désormais pris en compte

Auparavant, Spf ne prenait en compte que les personnes testées positives ou négatives pour la première fois. "Ainsi, étaient exclues les personnes multitestées négatives avec comme conséquence une sous-estimation croissante au cours du temps du nombre de personnes testées", puisqu’il est désormais "fréquent qu’une même personne effectue plusieurs tests, notamment lorsque les précédents étaient négatifs", a explique l’agence sanitaire en début de soirée.

Désormais, les personnes "re-testées positives pour la première fois depuis plus de 60 jours" et toutes les personnes testées négatives, même celles qui l’ont déjà été, sont intégrées. "Le risque de réinfection, qui est aujourd’hui considéré très faible mais possible après 60 jours, doit pouvoir être identifié", explique l’agence sanitaire.

3.078 patients en réanimation

Avec le nouveau calcul, le taux de positivité, qui se situait à 10,7 % au 4 décembre sur les sept derniers jours, chute mécaniquement à 6,4 % à la même date, car la base sur laquelle est calculée la proportion de tests positifs est plus large.

Le nombre de patients en réanimation a lui continué à légèrement refluer, à 3.078 (contre 3.188 la veille), dont 214 entrées dans ces services sur les dernières vingt-quatre heures, selon les données de Santé publique France.

Le second critère établi par l’exécutif pour mettre fin aux restrictions de déplacement est que le nombre de patients en réanimation soit ramené à une fourchette comprise entre 2.500 et 3.000.

Les hôpitaux comptaient mardi 25.882 malades du Covid-19, dont 1.597 nouvelles entrées. Lundi, les patients étaient au nombre de 26.365.

Le nombre de morts à l’hôpital causés par le Covid-19 s’élevait à 380, après 366 lundi et 365 il y a sept jours. Le nombre total des personnes ayant perdu la vie depuis le début de l’épidémie s’élève désormais à 56.352 (dont 38.739 à l’hôpital).