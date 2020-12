Les Hôpitaux de Paris veulent créer 1.300 postes de soignants en trois ans

Un homme patiente sur un brancard au service des Urgences de l'hôpital Beaujon de l'Assistance Public des Hôpitaux de Paris (APHP) le 21 Octobre 2008 à Clichy. — MARTIN BUREAU / AFP

Inverser la tendance, c’est l’objectif de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) qui entend profiter à plein du « Ségur de la santé » pour créer 1.300 postes paramédicaux, après des années de réduction des effectifs, a annoncé l’institution, ce mardi, dans son nouveau « projet social ».

Si d’ordinaire le mois de décembre est celui du budget, donc des coupes, cette année, le futur « projet social 2021-2025 » marque une rupture avec les tours de vis de la période récente.

Des créations de postes dans les « métiers en tensions »

L’objectif est en effet de renforcer les effectifs de soignants, avec « la création de 885 emplois supplémentaires » sur les « métiers en tension » (infirmiers, kinés, sages-femmes, manipulateurs radio), afin de revenir aux effectifs de début 2018. S’y ajoutent 300 postes pour développer les « promotions professionnelles » et permettre, par exemple, à davantage d’aides-soignantes de devenir infirmières.

Enfin, 115 postes renforceront dès l’an prochain les services volontaires pour « expérimenter de nouvelles organisations du travail » : des journées un peu plus longues (8 heures au lieu de 7h36), avec plus de jours de repos à la clé. L’objectif est de « réaliser ce plan de recrutement sur trois ans », a déclaré le directeur adjoint de l’AP-HP, Pierre-Emmanuel Lecerf. L’institution veut aussi utiliser les « heures supplémentaires majorées » à 50 % prévues par le « Ségur » pour réduire ses dépenses d’intérim, qui ont « explosé » ces dernières années, atteignant 36 millions d’euros en 2019, l’équivalent de 700 paramédicaux à temps plein, a-t-il précisé.

Des offres de logement et de gardes d’enfants multipliées

Le recours aux CDD doit aussi diminuer drastiquement, avec la « régularisation » des contractuels en poste depuis plus de deux ans et la titularisation des futurs soignants embauchés. Le « projet social » prévoit également d’augmenter les offres de logement et de gardes d’enfants, mais aussi d’instaurer la « prime d’engagement collectif » autorisée par le « Ségur ».

Après sa présentation en conseil de surveillance le 18 décembre, plusieurs négociations s’ouvriront avec les syndicats, notamment sur le temps de travail. Des décrets sont encore attendus sur certains sujets, comme les heures supplémentaires, mais « on estime que les textes seront pris au premier trimestre et on se doit d’être prêt à ce moment-là », a indiqué Pierre-Emmanuel Lecerf. Le dirigeant « vise le plus de signatures possible » grâce à « un investissement massif », dont le montant sera dévoilé début 2021 dans le futur budget pluriannuel.