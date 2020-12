Coronavirus EN DIRECT : Le Royaume-Uni débute sa campagne de vaccination « historique »...

8h40 : Une étude essaie de quantifier les décès supplémentaires liés au retard de diagnostic du cancer

Les retards de prise en charge des patients atteints de cancer lors de la première vague de Covid-19 « se traduiront par un excès de décès de 1.000 à 6.000 patients dans les années à venir », estime ce mardi la fédération Unicancer. « Une réduction de 6,8 % des patients pris en charge au cours des sept premiers mois de 2020 par rapport à 2019 a été observée, contre une augmentation annuelle de 4 % les années précédentes », indique cet organisme, qui réunit les 18 centres français de lutte contre le cancer (CLCC), des établissements privés à but non lucratif qui traitent un quart des patients atteints de cancer en France.

« Cette réduction a atteint 21 % en avril et mai » et « n’a été observée que pour les patients nouvellement diagnostiqués » et non pour les patients déjà suivis pour un cancer, précise l’étude.