RECOMMANDATION L’Organisation demande de vacciner d’abord les travailleurs de la santé à haut risque d’infection et les personnes les plus exposées à des maladies graves ou à la mort

Un vaccin contre le Covid-19. — Hans Pennink/AP/SIPA

Alors que de nombreux pays mettent en place des plans de vaccinations pour lutter contre la propagation du coronavirus, l’Organisation mondiale de la santé y va aussi de ses recommandations. L’OMS a indiqué lundi que la vaccination contre le Covid-19 ne devait pas être rendue obligatoire, sauf dans des circonstances professionnelles spécifiques.

L’arrivée des vaccins est « une bonne nouvelle », a souligné Michael Ryan, directeur des questions d’urgence sanitaire à l’OMS, en soulignant qu’il faut mieux expliquer les « avantages » des vaccins plutôt que de rendre obligatoire la vaccination. « Je ne pense pas que l’obligation soit la voie à suivre », a renchéri Kate O’Brien, directrice du département immunisation et vaccins à l’OMS. Elle a tenu en outre a rappelé que lorsque des pays ont voulu rendre obligatoires certains vaccins, cela n’a pas eu les effets escomptés.

Des profils prioritaires

Toutefois, « il peut y avoir certaines situations dans des pays dans lesquels il y a des circonstances professionnelles pour lesquelles il serait nécessaire ou fortement recommandé de se faire vacciner », a ajouté la directrice, en citant « certains emplois professionnels dans les hôpitaux ». De son côté, le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé les pays qui prévoient « de déployer les vaccins dans les semaines et les mois à venir » à « vacciner en priorité ceux qui en ont le plus besoin » car le nombre de vaccins sera limité dans un premier temps.

L’OMS recommande ainsi de vacciner d’abord les travailleurs de la santé à haut risque d’infection, et les personnes les plus exposées à des maladies graves ou à la mort en raison de leur âge. A mesure que le nombre de doses disponibles augmentera, l’OMS recommande de vacciner également les personnes « présentant un risque plus élevé de maladie grave en raison de leurs antécédents médicaux et les groupes marginalisés à risque plus élevé », a détaillé le directeur général de l’OMS.

L’objectif d’une distribution équitable

Pour éviter que les pays les plus riches n’achètent toutes les doses de vaccins qui dans les premiers mois ne seront disponibles qu’en quantités limitées, l’OMS a mis en place un mécanisme appelé ACT-Accelerator qui doit permettre de distribuer équitablement les vaccins et autres traitements éventuels. Mais pour cela il faut 4,3 milliards de dollars immédiatement, selon l’Organisation, qui déplore le manque de fonds reçus.