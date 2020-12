Le gouvernement va détailler sa stratégie vaccinale — Gareth Fuller/AP/SIPA

La stratégie vaccinale du gouvernement face au Covid-19 sera présentée le 16 décembre devant l’Assemblée nationale, le 17 devant le Sénat, en lieu et place d’un débat sur la politique migratoire qui est reporté, a-t-on appris ce lundi de source gouvernementale.

Le Premier ministre Jean Castex s’était engagé jeudi dernier « à ce que toute la transparence, toute la pédagogie soient faites sur les décisions que nous prendrons » sur le vaccin, via ce débat. Selon lui, la « transparence » est un « impératif » face aux « réticences, voire parfois les craintes exprimées », en vue de cette campagne vaccinale devant démarrer en janvier.

Emmanuel Macron a aussi assuré vendredi que le gouvernement dira « de manière très claire ce qu’on sait et ce qu’on ne sait pas » sur les vaccins. Ils seront gratuits et non obligatoires. La présentation de la stratégie sera suivie d’un débat, en application de l’article 50-1 de la Constitution. Il ne devrait pas y avoir de vote des députés.