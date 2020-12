Alain Fischer, jeudi, lors de la conférence de presse du gouvernement. — Eric TSCHAEN-POOL/SIPA

Alain Fischer, le professeur nommé par le gouvernement pour piloter sa stratégie vaccinale anti Covid-19, entend rétablir la confiance à l’égard de la vaccination « en évitant les injonctions », tout en s’appuyant sur l’ensemble de la société, a-t-il expliqué au Journal du dimanche. Pour ce professeur d’immunologie et chercheur en biologie, l’adhésion de la population sera favorisée par « des messages bien faits, ciblés, répétés, en évitant les arguments d’autorité, les injonctions émanant des responsables sanitaires ».

« On peut s’inspirer de ce qui a été bien fait en 2018 pour accompagner l’obligation vaccinale chez les enfants », a-t-il déclaré, en référence aux huit vaccins, jusqu’alors recommandés, rendus obligatoires chez les petits, en plus de trois qui l’étaient déjà. Ce pédiatre compte sur les professionnels de santé pour informer la population : « généralistes, pharmaciens, infirmières libérales ». « Mais, pour répondre, ces professionnels doivent eux-mêmes avoir accès à de bonnes informations », a-t-il ajouté.

Les vaccinés et vaccinées futures ambassadrices

« Ensuite, il est possible que les personnes vaccinées deviennent des ambassadrices du vaccin », a plaidé le Pr Fischer. « Les représentants de la société civile et les associations de patients de maladies chroniques ont aussi un rôle important à jouer pour faire progresser la confiance ». La vaccination anti Covid-19 doit démarrer en janvier dans les Ehpad (maisons de retraite médicalisées) mais cette avancée « ne doit pas apparaître comme une protection collective » susceptible d’éviter une troisième vague, a-t-il mis en garde.

« Dans les trois mois à venir », la vaccination « va concerner au mieux 3 millions de personnes. Ce sera sans impact sur la dissémination du virus », a expliqué l’immunologue. « Pendant les fêtes, il est essentiel de continuer à suivre toutes les mesures de distanciation, port du masque, lavage de mains, et de limiter les réunions de famille ou d’amis ».

Interrogé sur un éventuel retard de la France par rapport au Royaume-Uni, où la vaccination sera possible dans les prochains jours, le Pr Fischer répond qu'« il faut se donner le temps de l’évaluation et de l’organisation. Mieux vaut que cela fonctionne en prenant quelques semaines de plus ». Selon des chiffres dévoilés vendredi par Santé publique France, seule la moitié des personnes interrogées en novembre ont l’intention de se faire vacciner contre le Covid-19, contre deux tiers en juillet.