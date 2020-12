10h07 : L’Irlande s’apprête à sortir de son deuxième confinement

Premier pays d’Europe à se reconfiner le 22 octobre dernier, l’Irlande va rouvrir ce mardi ses magasins non essentiels, coiffeurs et salles de sport, après six semaines de strictes restrictions instaurées pour lutter contre l’épidémie. Les musées, galeries, bibliothèques, cinémas et lieux de culte sont aussi autorisés à rouvrir aujourd’hui. Contrairement à la France qui a reporté à janvier la réouverture de ses restaurants, l’Irlande autorise les restaurants et pubs qui servent à manger à accueillir de nouveau des clients à partir de vendredi.