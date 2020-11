Coronavirus EN DIRECT : La Haute autorité de Santé doit présenter ce lundi ses recommandations pour la vaccination...

08h45 : Quelle stratégie pour la vaccination en France ?

Haute Autorité de Santé doit présenter ce lundi à 9h ses recommandations préliminaires pour définir les populations à vacciner en priorité selon l’arrivée effective des doses de vaccins.

Ces recommandations devraient d’abord concerner les professionnels de santé et médico-social au contact direct des malades et ceux les plus à risque de faire des formes graves de la maladie, comme les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques. Mais parmi ces maladies, lesquelles affectent le plus le pronostic ? A quel âge exactement fixer le seuil des « personnes âgées » ?

La campagne de vaccination doit démarrer fin 2020-début 2021 pour les publics prioritaires, avant d’être plus massive dans un deuxième temps.