Un homme masqué regarde son téléphone, et là, oui, l'application TousAntiCovid apparaît. — JP PARIENTE/SIPA

Quinze millions d’utilisateurs, soit environ 20 % de la population française… C’est ce palier que souhaite atteindre le gouvernement pour son application TousAntiCovid, une application mobile de recherche de contacts déployée dans le cadre de la pandémie de Covid-19 en France et destinée à avertir d'une éventuelle transmission avec une personne infectée. Ce n’est qu’alors que l’application deviendra réellement efficace, selon Cédric O, secrétaire d’état chargé de la transition numérique.

Et le gouvernement fait tout pour convaincre les Français de les télécharger. Depuis novembre déjà, une nouvelle fonctionnalité permet de génerer directement une dérogation de sortie via la platforme, encore plus rapidement qu’avec le formulaire d’attestation classique.

Des SMS envoyés aux Français

L’exécutif ne s’arrête pas là et va jusqu’à envoyer des SMS pour inciter à adopter TousAntiCovid, rapporte ce dimanche francetvinfo.fr. «Les commerces rouvrent et davantage de personnes vont se croiser. Pour garder le contrôle de l'épidémie, le ministère de la Santé vous recommande de télécharger l'application TousAntiCovid dès maintenant», peut-on lire sur ces SMS signés « gouv.fr ».

Pour l'heure, TousAntiCovid a été installée et activée près de 10 millions de fois, ce qui est beaucoup plus que la précédente application StopCovid, précise francetvinfo.fr.