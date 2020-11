Un vaccin (illustration). — Frederic Sierakowski / Isopix

Dans l’objectif de démarrer la campagne fin 2020, début 2021, le gouvernement va présenter, la semaine prochaine, la stratégie vaccinale française contre l'épidémie de coronavirus, a annoncé le Premier ministre, Jean Castex, ce jeudi.

« La stratégie et l’organisation que nous mettons en place pour le vaccin » seront présentées « la semaine prochaine », a indiqué le Premier ministre lors de sa conférence de presse.

Le public prioritaire déterminé d’ici décembre

« Le gouvernement vous précisera la semaine prochaine sa nouvelle stratégie "tester, alerter, protéger, soigner" », a aussi dit Jean Castex. Encore incertaine il y a quelques semaines, la perspective d’un vaccin protégeant contre le Covid-19 s’est concrétisée ces deux dernières semaines avec une pluie d’annonces de laboratoires concernant l’efficacité de leur vaccin : Pfizer et BioNTech ont dégainé les premiers, suivis par Moderna et AstraZeneca/Université d’Oxford.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a rappelé que la Haute Autorité de santé (HAS) était saisie pour déterminer notamment quels seraient « les publics cibles » à vacciner en priorité, avec de « premières recommandations intermédiaires » attendues « fin novembre » et « consolidées » durant la « première quinzaine de décembre ». « Tout sera présenté aux Français en toute transparence », a aussi promis Olivier Véran, concédant que « la France a beau être le pays de Pasteur, c’est un pays qui doute parfois, et qui doute parfois fortement, plus fortement que les autres, lorsqu’il est question de vaccin et que le vaccin est produit dans des délais aussi contraints ».

« La vaccination n’ira pas de pair avec l’abandon des gestes barrière »

Il a réitéré l’objectif, fixé par Emmanuel Macron, que les premières vaccinations interviennent à la fin de l’année ou au début 2021, sous réserve de l’obtention de l’autorisation de l’Agence européenne des médicaments. Mais Olivier Véran a aussi affirmé que « la vaccination n’ira pas de pair avec l’abandon des gestes barrière », comme le port du masque ou le fait de ne pas se serrer la main.

Le ministre de la Santé a aussi indiqué que le gouvernement n’excluait pas de recourir à des campagnes de tests massifs, comme le réclament certains experts. « Nous avançons bien sur au moins un projet sur lequel nous aurons l’occasion de communiquer dans les tout prochains jours », a indiqué Olivier Véran, mais il a rappelé qu'« en France, nous n’avons pas d’outil juridique et ce n’est pas dans la tradition française que de contraindre les gens à se faire soigner ou à avoir des examens ».

La question de l’isolement des malades

Le gouvernement doit aussi trancher la question d’un éventuel isolement obligatoire pour les personnes contaminées, sujet très débattu. Le Premier ministre a annoncé que le gouvernement présenterait son propre projet de loi sur ce point, précisant que l’intention du gouvernement n’était pas de « contrôler pour contrôler » ou de « faire peser une contrainte ».

Enfin, concernant le plan demandé mardi soir par Emmanuel Macron pour « prendre en compte les conséquences psychologiques de la pandémie », Olivier Véran a précisé que le délégué interministériel à la santé mentale Frank Bellivier planchait sur le sujet, « pour mettre en place une stratégie de suivi, de soutien et d’accompagnement de toutes les personnes qui sont en demande de soins ».