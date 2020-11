Vision d’horreur. Le pays a choisi de s’en débarrasser en toute hâte pour lutter contre le Covid-19, mais même morts et enterrés les visons font encore parler d’eux. Dans un charnier dans l’ouest du Danemark, des cadavres d’animaux remontent à la surface sous l’effet des gaz de putréfaction, quelques semaines après avoir été enterrés.

Le phénomène s’est produit sur un terrain militaire près d’Holstebro (ouest), dans un des charniers improvisés pour enterrer la masse impressionnante d’animaux euthanasiés, selon des images diffusées par la télévision publique DR.

Remontées de terre sous la pression accumulée des gaz de pourrissement, les carcasses de visons n’y sont plus recouvertes que par une fine couche de chaux et d’une terre très sablonneuse, qui aurait facilité le phénomène selon la police locale.

Dans un communiqué, le ministère de l’Environnement et de l’Agriculture affirme que les visons sont recouverts d’un mètre et demi à deux mètres de terre. Mais selon DR, ils n’étaient dans ce champ qu’à un mètre de profondeur.

« L’État joue avec notre nature et l’utilise comme une décharge », a déploré Leif Brøgger, un conseiller municipal d’Holstebro, cité mercredi par le quotidien Jyllands-Posten. Les bêtes qui resurgissent ont de surcroît été enterrées à 200 mètres d’un lac, soit 100 mètres de moins que les recommandations. Ce qui fait craindre des problèmes de pollution au phosphore et à l’azote, à laquelle les autorités ont promis de remédier.

Pour le ministère, la réapparition des carcasses est « un problème temporaire lié au processus de putréfaction des animaux ». « La zone va être surveillée 24 heures sur 24 jusqu’à l’installation de clôtures (…) et les visons morts sont régulièrement recouverts » de terre, a-t-il indiqué.

Photos et vidéos ont donné lieu à de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux, un internaute sur Twitter qualifiant 2020 d'« année des visons mutants tueurs zombies ».

Could you have a more 2020 headline? "Mutant covid 'zombie minks' rise from the grave". Spoiler: they're not actually zombies.