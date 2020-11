Coronavirus : EN DIRECT Le désarroi des restaurateurs et hôteliers qui devront attendre jusqu'au 20 janvier (au mieux) pour rouvrir...

10h26 : L’épidémie s’aggrave aux Etats-Unis, à la veille de Thanksgiving

La Californie a enregistré un record dans les contaminations alors que les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé du monde avec près de 260.000 morts, dont 2.000 nouveaux décès mardi. Les autorités de Los Angeles, deuxième plus grande ville du pays, ont décidé la fermeture à partir de mercredi soir et pour au moins trois semaines des restaurants, brasseries et bars, qui ne pourront pratiquer que la vente à emporter.

Et le secrétaire à la Santé en Californie Mark Ghaly a appelé à éviter les grandes réunions de famille traditionnelles à l’occasion de Thanksgiving. « Il est important de dire non même quand il s’agit des personnes les plus proches de notre famille », a-t-il souligné.

Les autorités sanitaires de Washington ont pour la première fois appelé les Américains à ne pas voyager pour aller rejoindre des proches autour de la traditionnelle dinde de Thanksgiving. Mais de nombreux Américains se préparent à des retrouvailles familiales : les aéroports sont remplis comme jamais depuis le début de la pandémie et les files d’attente pour se faire tester sont interminables.