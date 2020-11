Coronavirus EN DIRECT : Il faudra sans doute être vacciné pour entrer en Australie...

9h58 : La règle « Une heure, un kilomètre » levée rapidement ?

C’est ce qu’avance Europe 1. La radio explique qu’Emmanuel Macron pourrait lever la mesure qui contraint les Français à ne pas sortir plus d’un heure et pas au-delà d’un kilomètre, en raison de l’épidémie. Europe 1 rappelle que la France est la seule à appliquer cette règle. Et compare la situation avec l’Irlande où la limite est fixée à 5 kilomètres.

Un guide de montagne a d’ailleurs lancé une pétition il y a quelques semaines pour un « accès responsable à la nature ». Elle a recueilli, selon lui, 315.000 signatures.