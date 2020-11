EPIDEMIE Une opération pilote de tests antigéniques dans une trentaine de lycées de Paris et d’Ile-de-France débute ce lundi. Seuls les volontaires parmi les élèves et les personnels seront testés

Un test antigénique. (Illustration) — SYSPEO/SIPA

Des opérations pilotes de dépistage dans les lycées franciliens débutent ce lundi. Ces tests antigéniques se pratiqueront dans une trentaine de lycées de Paris et d' Ile-de-France sur plusieurs semaines. Cette opération d’envergure de tests antigéniques est le fruit d’une collaboration entre l’Agence régionale de santé Ile-de-France et les académies de Paris, Créteil et Versailles avec « l’appui médical et opérationnel des équipes de l’AP-HP », indique un communiqué commun à l’ARS, la région académique Ile-de-France et l’AP-HP.

Ces opérations de dépistage « permettront dans ces établissements d’identifier rapidement les personnes porteuses du virus et de rompre les chaînes de contamination », et elles sont « à destination des personnels et des élèves volontaires ». « Les tests antigéniques permettent de disposer d’un résultat dans un délai de 15 à 30 minutes », rappellent les trois entités porteuses de l’opération.