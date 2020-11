Coronavirus EN DIRECT : Le pic de la seconde vague a sans doute été franchi en France, estime l’agence sanitaire…

8h40 : Les « super-contaminations », carburant d’un incendie mondial

Lieux de culte, fêtes de famille ou congrès professionnels : quelques événements aboutissent à eux seuls à de très nombreux cas de Covid-19, et comprendre ce phénomène de « super-contamination » peut aider à mieux combattre la pandémie. De plus en plus d’experts pensent que la progression de cette nouvelle maladie est largement alimentée par de brusques flambées parties de quelques personnes infectées seulement.

Quand cela arrive, le virus se transmet « à 10, 20, 50 personnes voire plus », alors que dans la majorité des cas, la chaîne de contamination a au contraire tendance à s’interrompre rapidement, explique Benjamin Althouse, chercheur à l’Institut de modélisation des maladies à l’Université de Washington.

Il se pourrait même que 90 % des cas de Covid-19 viennent de seulement 10 % des personnes infectées, estime-t-il. « C’est comme jeter des allumettes sur du petit bois : à la première puis à la deuxième, il ne se passe rien, mais soudain, à la troisième, le feu part et tout s’embrase », poursuit cet expert.