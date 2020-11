Coronavirus EN DIRECT : L'OMS prévient que la deuxième vague de Covid-19 doit être combattue sans vaccins...

10h33 : Le patron du Medef défavorable à un report du « Black Friday »

Geoffroy Roux de Bézieux a estimé ce jeudi sur RTL qu’il n’était « pas raisonnable » de vouloir décaler le « Black Friday », cette opération de soldes mondiale, qui doit se tenir vendredi prochain. Le patron du Medef veut rouvrir tous les commerces dès le 27 novembre.

« Tout est imaginable, mais pas huit jours avant. Il y a des supermarchés qui ont préparé leur catalogue. (…) On parle beaucoup d’Amazon (…) mais il y a plein de commerçants français qui ont préparé leurs promotions », a-t-il affirmé. « Et il ne faut pas que ce soit un prétexte pour nous dire, on repousse le 'Black Friday' donc vous n’ouvrez pas le 27, ce qui est peut-être ce qui peut se dessiner derrière », s’est-il inquiété.