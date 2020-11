Illustration des gestes barrières pour éviter la propagation du Covid-19. — GILE Michel

L’Organisation mondiale de la santé tente de freiner l’optimiste qui est en train de naître un peu trop rapidement à la suite des annonces sur les vaccins contre le Covid-19. Le risque est en effet grand que les comportements se relâchent trop tôt. Les vaccins n’arriveront pas à temps pour lutter contre la deuxième vague de la pandémie et beaucoup de pays « vont continuer à l’affronter sans vaccins », a ainsi prévenu mercredi le responsable des situations d’urgence de l’OMS.

« Je pense que cela mettra au moins quatre à six mois avant qu’il y ait des niveaux suffisants de vaccination où que ce soit », a déclaré Michael Ryan, lors d’une session de questions/réponses sur les réseaux sociaux, soulignant que les vaccins ne devaient pas être vus comme une « potion magique ». « Nous n’y sommes pas encore en ce qui concerne les vaccins », malgré les annonces récentes prometteuses de vaccins efficaces à 90 % ou plus, a-t-il souligné.

Pas de « laisser-aller »

« Beaucoup de pays sont face à cette vague, et ils vont la traverser et continuer à l’affronter sans vaccins », a-t-il ajouté. « Nous devons comprendre et intérioriser ça, et réaliser que nous devons cette fois gravir cette montagne sans vaccins ». Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a pour sa part salué les nouveaux développements sur le front des vaccins mais a lui aussi mis en garde contre tout « laisser-aller ».