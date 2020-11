Coronavirus EN DIRECT : « Nous avons passé un pic épidémique », estime le ministre de la Santé, Olivier Véran

8h50 : Un foyer de coronavirus détecté à Adelaïde en Australie

Un foyer de coronavirus a été détecté à Adelaïde, une ville du sud de l’Australie qui n’avait plus connu de flambée épidémique depuis sept mois, les contaminations provenant à nouveau d’hôtels où des voyageurs faisaient leur quarantaine. L’Etat d’Australie-Méridionale a indiqué que quatre cas avaient été détectés dans cette ville dimanche et qu’on en totalisait 17 lundi. Quinze des personnes infectées appartiennent à une seule et même famille élargie dont un membre travaillait dans un hôtel accueillant des personnes effectuant leur quarantaine à leur arrivée de l’étranger.

Pour contenir le virus, les autorités ont rétabli plusieurs restrictions et suspendu les vols internationaux à destination de la ville. Des centaines de personnes ont reçu l’ordre de s’isoler. Les autorités ont par ailleurs fermé des écoles et des commerces liés aux personnes contaminées. « Les 24 heures qui viennent seront critiques et nous n’attendrons pas que la situation se détériore », a déclaré le Premier ministre d’Australie-Occidentale Steven Marshall.