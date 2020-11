Coronavirus : EN DIRECT L'agence européenne des médicaments prévoit de donner son avis favorable à un premier vaccin « d'ici la fin de l'année »

11h52 : Au Brésil des élections municipales sous la menace de la pandémie

Un premier test électoral pour Jair Bolsonaro. Les Brésiliens ont commencé à voter dimanche pour des municipales organisées sous la menace de la pandémie de coronavirus et qui pourraient confirmer le net virage à droite entamé avec l'élection de Jair Bolsonaro il y a deux ans.

La pandémie, qui a fait plus de 165.000 morts au Brésil, le deuxième pays le plus endeuillé au monde, avait obligé les autorités à repousser le vote prévu en octobre, et risque de limiter la participation.

De strictes dispositions sanitaires ont été prises pour ce premier tour auquel sont appelés quelque 148 millions de Brésiliens, encouragés à apporter leur propre stylo, à se désinfecter les mains plusieurs fois et à respecter la distanciation dans les bureaux de vote.