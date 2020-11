Une colonie de vacances près de Toulouse, en août 2020. — J.M. HAEDRICH

Elles non plus, elles ne voient pas le bout du tunnel face à la crise liée au coronavirus. Les associations organisatrices de colonies de vacances et de classes vertes vont être aidées via une enveloppe de 15 millions d’euros débloquée par le gouvernement, a annoncé ce samedi la secrétaire d’Etat chargée de la Jeunesse, Sarah El Haïry. Ce « fonds exceptionnel » vise à éviter que des « cessations de paiement » se multiplient dans les semaines à venir dans ce secteur, dit-elle aux journaux régionaux du groupe Ebra.

Concrètement, les associations organisatrices doivent adresser leur demande d’ici à mi-décembre à une adresse mail unique, fondsdesoutien@education.gouv.fr, « pour permettre un commencement d’exécution » avant fin janvier 2021. Les associations pourront obtenir une aide de 5.000 euros par établissement de vacances géré (plafonnée à 20.000 euros par association), et de 1.500 euros si elles coorganisent des séjours sans gérer directement un centre de vacances.

Une accalmie durant l’été

Malgré la crise, la relative accalmie de l’été sur le plan sanitaire a pu permettre aux organisateurs de « colos » de vivre une saison estivale « correcte ».

Mais « c’est finalement à partir de maintenant qu’elles vont faire face » à de vraies difficultés, relève le gouvernement, évoquant d’une part la potentielle annulation de la plupart des classes de découverte en 2020/2021, et d’autre part l’obligation, pour les associations, de rembourser prochainement aux familles les avoirs liés aux séjours annulés en 2020.