Les Français sont méfiants à l’égard d’un vaccin contre le coronavirus. Selon un sondage réalisé par Odoxa pour franceinfo et Le Figaro, publié jeudi, 50 % des Français disent avoir l’intention de se faire inoculer le vaccin s’il était prochainement largement déployé sur le territoire. 60 % des personnes interrogées s’opposent à ce qu’il soit rendu obligatoire.

Récemment, les entreprises Pfizer (Etats-Unis) et BioNTech (Allemagne) ont déclaré que leur vaccin à l’essai en phase 3 était « efficace » à 90 % pour prévenir les infections de Covid-19. Une annonce accueillie avec beaucoup de prudence, voire de scepticisme. En effet, seuls 17 % des Français pensent que cela signifie que nous pourrons vaincre le virus dans les 6 ou 9 mois à venir, rapporte l’étude. Par ailleurs, 49 % considèrent que cette information est encore « trop récente et fragile » pour en déduire quoi que ce soit.

Selon Odoxa, la méfiance à l’égard du futur vaccin anti-Covid en particulier s’explique au moins en partie par une défiance grandissante à l’égard des vaccins en général. Seuls 53 % des Français font aujourd’hui confiance à leur médecin lorsqu’il prescrit un vaccin, quand 31 % se renseignent d’abord auprès d’une autre source avant d’accepter la piqûre. 15 % refusent systématiquement tout type de vaccin. Un Français sur six est un « anti-vaccin ».

Odoxa note également que l’inquiétude des Français à l’égard du coronavirus est fortement remontée depuis septembre dernier, puisque 85 % des sondés se disent inquiets pour la situation sanitaire du pays, soit 6 points de plus.

Cette enquête a été réalisée auprès d’un échantillon de 1.005 Français représentatif de la population, âgée de 18 ans et plus. Ils ont été interrogés par Internet les 10 et 11 novembre 2020.