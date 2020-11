Un malade du Covid-19 pris en charge au CHU de Nantes (illustration). — L.Venance/AFP

Pour la première fois depuis la fin août, le taux d’incidence du Covid-19 en Pays-de-la-Loire baisse. Il demeure toutefois à un niveau préoccupant.

Les hospitalisations et les décès, en revanche, continuent de croître.

Une éclaircie dans la grisaille. Pour la première fois depuis la fin août, les contaminations du coronavirus en Pays-de-la-Loire semblent ralentir, selon les derniers chiffres d'épidémiologie publiés ce mardi soir par l'agence régionale de santé (ARS) des Pays-de-la-Loire. Le taux d’incidence régional, qui mesure le nombre de nouveaux cas positifs par rapport à la taille de la population, apparaît en effet en légère diminution depuis vendredi dernier (date du dernier bulletin épidémiologique) : il passe ainsi de 340 pour 100.000 habitants à 321 pour 100.000 habitants. Même évolution si l’on regarde seulement la tranche d’âge des plus de 65 ans (de 362 à 296).

Ce ralentissement se répète dans chaque département. Y compris le Maine-et-Loire, territoire le plus touché, dont le taux d’incidence repasse sous la barre symbolique des 400 pour atteindre 378. En comparaison, le taux d’incidence national, lui-même en léger recul, s’élève à 429 pour 100.000 habitants.

58 décès supplémentaires en quatre jours

Un autre indicateur pointe à la baisse, celui du taux de positivité parmi les personnes testées. Le taux de positivité régional régresse ainsi en quatre jours de 16,7 % à 15,9 %. Même observation en Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Vendée. S’agit-il donc des premiers effets du confinement ? Le prochain bulletin épidémiologique de l'ARS, attendu vendredi, permettra de vérifier si la tendance se confirme.

En attendant, les malades du Covid-19 sont de plus en plus nombreux dans les hôpitaux des Pays-de-la-Loire. Plus d’un millier de patients sont actuellement hospitalisés, dont 127 de plus depuis vendredi. Les lits en réanimation sont, également, de plus en plus occupés : 162 ce mardi contre 143 il y a quatre jours. Et c’est une nouvelle fois en Maine-et-Loire que les services de soins sont les plus tendus.

Quant aux décès, ils continuent d’augmenter : 58 personnes atteintes du coronavirus ont perdu la vie depuis vendredi en Pays-de-la-Loire. L'ARS comptabilise environ 13 morts par jour désormais, une moyenne supérieure au pic de mortalité du printemps (11 morts).