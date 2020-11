Yannick Jadot, député européen EELV, en visite près d'Arras le 30 septembre 2020. — ISA HARSIN/SIPA

A peine l’annonce d’un possible vaccin efficace contre le Covid-19 par Pfizer et BioNtech, Yannick Jadot met les pieds dans le plat. Le député européen écologiste s’est dit ce mardi favorable à rendre ce vaccin obligatoire.

« Oui », a répondu l’élu EELV sur franceinfo à une question sur l’obligation d’une vaccination contre le coronavirus. « A partir du moment où le vaccin sera là, j’espère que tout le monde ira se faire vacciner, » a-t-il ajouté. « Je ne doute pas » qu’EELV soit « favorable à la vaccination », a poursuivi Yannick Jadot. « On ne peut pas se permettre aujourd’hui d’allonger la période de confinement, la période d’affaissement culturel, social, économique de notre pays », a-t-il plaidé.

59 % des Français favorables au vaccin

Selon un sondage Ipsos publié en septembre, la France se situe parmi les pays où l’intention de recourir au vaccin est la plus faible. Ils ne seraient ainsi que 59 % à se faire vacciner contre le Covid-19 en France, contre 74 % au niveau mondial.

L’eurodéputé EELV a salué « l’espoir » qu’a fait naître les annonces de lundi, y voyant un « début de perspective », mais a appelé « les Françaises et les Français à ne pas relâcher leurs efforts » car « aujourd’hui, ce qui nous sauve, ce sont les règles (sanitaires) et ce n’est pas le vaccin, qui arrivera, nous l’espérons, dans quelques mois ».

Remporter « l’adhésion » de la population

Le patron des députés LR, Damien Abad​, s’est déclaré favorable à « une campagne massive de vaccination » si le vaccin a une « fiabilité forte ». « Cela ne veut pas dire un vaccin obligatoire pour chaque Français, mais cela veut dire un vaccin diffusé massivement et certainement obligatoire pour un certain nombre de publics, dits fragiles, vulnérables » et les personnels soignants. « Il faut qu’il y ait de l’adhésion de la population au vaccin » et ne pas « tomber dans un débat entre vaccino-sceptiques et vaccinophiles », a ajouté Damien Abad lors d’un point de presse à l’Assemblée nationale.

Lundi, les laboratoires américain Pfizer et allemand BioNTech ont affirmé que leur candidat vaccin était « efficace à 90 % » contre le Covid-19, selon l’essai à grande échelle de phase 3 en cours, dernière étape avant une demande d’homologation.