Un transfert de patients entre région en France — Laurent Cipriani/AP/SIPA

« Frémissement », « ralentissement », « progression plus lente », depuis quelques jours, les qualificatifs se multiplient pour évoquer une possible amélioration de la situation sanitaire en France concernant le coronavirus.

Olivier Véran et Jérôme Salomon appellent néanmoins à la plus grande prudence et prennent soin d'évoquer cette évolution positive au conditionnel.

Entre chiffres optimistes et manque de recul, « 20 Minutes » fait le point.

Un « frémissement » et « une forme de ralentissement » de la circulation du Covid-19, selon Olivier Véran ce dimanche dans l’émission Questions Politiques (France Inter/franceinfo/Le Monde), « une progression plus lente » et même « une amorce d’infléchissement » en Ile-de-France, d’après Jérôme Salomon lors de son point presse ce lundi. Sur le coronavirus, les bonnes nouvelles se murmurent avec la plus grande prudence.

Si les chiffres des derniers jours sont plutôt optimistes, il semble encore un peu tôt pour s’enflammer. 20 Minutes fait le point sur la situation.

Sur quoi s’appuie-t-on pour parler d’infléchissement ?

Plusieurs chiffres peuvent étayer les propos du ministre de la Santé. Le taux d’incidence national est ainsi passé d’un pic de 497 cas pour 100.000 habitants le 27 octobre, à 457 cas au 5 novembre. Le taux de positivité des tests connaît aussi un ralentissement, passant de 21 % de moyenne la semaine dernière à 19,8 % ce lundi 9 novembre, alors qu’il connaissait une augmentation continue et franche depuis des semaines.

« Autant l’incidence dépend directement du nombre de cas et donc de tests, et peut alors être subjective, autant le taux de positivité qui stagne et baisse, montre un réel frémissement », assure l’épidémiologiste Pascal Crépey, pour qui on peut de fait exclure « la thèse d’une saturation ou d’une limite du nombre de tests ». Le R (taux de reproduction) a également commencé à baisser, passant de 1,4 à 1,3, après là aussi des semaines d’augmentation continue.

Cette baisse des chiffres est-elle due au confinement ?

Non, selon le décalage entre les mesures et leurs effets dans les chiffres (environ deux-trois semaines), les premiers effets du confinement, entamé jeudi 29 octobre, devraient pouvoir se constater en fin de semaine, « voire au début de la semaine prochaine », estime Pascal Crépey.

L’infléchissement actuel serait davantage lié à la combinaison des vacances de la Toussaint, diminuant drastiquement la contamination entre les mineurs, et les premiers effets du couvre-feu. « Souvent en France, on fait l’erreur de s’attarder sur une seule explication, alors que chaque augmentation ou diminution dépend de plusieurs facteurs », appuie Eric Billy, chercheur en immuno-oncologie à Stasbourg et membre du collectif « du coté de la science ».

Néanmoins, les disparités d’évolution du virus sur le territoire semblent effectivement attester d’un effet couvre-feu. En Ile-de-France, l’incidence est ainsi passée de 536 à 410 cas pour 100.000 habitants, à Saint-Etienne de 1.259 à 99, à Lille de 1.000 à 700, en Paca de 536 à 500… « Au contraire, dans ma région de Strasbourg, non-soumise au couvre-feu initial, on n’assiste pas à cette baisse », poursuit Eric Billy.

Ce qui n’exclut pas un effet de la Toussaint, qui pourrait donc être annulé avec le retour des élèves en salle de classe. Réponse dans deux semaines, quand le retour des élèves depuis la rentrée scolaire se verra dans les chiffres, décalage oblige.

Pourquoi faut-il rester prudents ?

Le souvenir de Marseille en septembre est encore vivace. Alors déjà soumise à des mesures de contraintes locales, la ville note un léger infléchissement des cas la semaine du 20 septembre, période à laquelle le gouvernement annonce la fermeture des bars, des restaurants et des salles de sport de la ville et d’Aix-en-Provence. Critique est faite par les maires locaux de ces nouvelles mesures alors que, justement, les chiffres sont à la baisse. Finalement, cette accalmie ne durera que quelques jours, et les courbes se réenvoleront tout de suite après.

« Lorsqu’on ne regarde que les chiffres des derniers jours, on peut avoir une vision un peu biaisée : mauvaise remontée des données, exception ponctuelle, bug de Santé Publique France », prévient Pascal Crépey. Ce fut notamment le cas à Marseille, « où il s’agissait d’un bouchon de tests par Santé Publique France », appuie Eric Billy. Une fois les tests remontés et les données mises à jour, l’infléchissement avait disparu. C’est pour cela que de plus en plus de courbes se font avec des moyennes hebdomadaires, afin de contrer de potentiels effets perturbateurs.

Actuellement, « lorsqu’on regarde les indicateurs dans leur ensemble, ils semblent tous converger dans la bonne direction, ce qui est positif », encourage Pascal Crépey. Pour Eric Billy, il ne faudra néanmoins pas se contenter de quelques jours avantageux, mais « attendre une vraie tendance sur une ou deux semaines », pour commencer à s’accorder un ouf de soulagement. Olivier Véran n’a pas dit autre chose lors de son interview dimanche, indiquant que « d’ici la fin de la semaine, nous aurons des données consolidées », qui permettront de mieux évaluer la situation.

Le pire est-il malgré tout encore devant nous ?

Oui. Même dans l’hypothèse optimiste où l’infléchissement se vérifie et continue, le pic des hospitalisations, des réanimations et des morts, par effet de décalage d’une dizaine de jours entre chaque étape, est forcément à venir et ne peut être évité. En effet, si on suppose qu’on vient de passer le plus haut plateau des contaminations il y a quelques jours et que désormais la tendance va être à la baisse, ce haut plateau de contaminations deviendra un haut plateau d’hospitalisations, puis de réanimations et donc de décès. Les prochaines semaines seront, quoi qu’il en soit, difficiles.