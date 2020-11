Coronavirus EN DIRECT : Appel à la grève chez les enseignants ce mardi pour un protocole sanitaire renforcé...

9h24 : En Auvergne-Rhône-Alpes, un nouveau service pour coordonner offre et besoins en infirmières libérales sur la région

Lancé en avril en pleine première vague du coronavirus et basé au sein de l'hôpital de Rive-de-Gier (Loire), le Service infirmier d'orientation (SIO) est une plateforme téléphonique joignable via un numéro unique qui permet aux professionnels de santé de coordonner offre et demande en soins infirmiers.

«C'est un pivot entre l'hôpital et la ville», estime Loiuse Ruiz, secrétaire générale adjointe de l'URPS Infirmiers libéraux en Auvergne-Rhône-Alpes. Pour les professionnels de santé qui font appel au SIO, il s'agit d'avoir «une expertise au bout du fil» et d'éviter «le parcours du combattant» pour trouver un infirmier capable d'assurer le suivi de leurs patients, ajoute la responsable. 40% des appels au SIO proviennent d'Ehpad, 20% de laboratoires d'analyses médicales et 40% de demandes de prises en charge en ville.