Pour les restaurateurs de Lisbonne, l'entrée en vigueur d'un couvre-feu au Portugal ce lundi est une catastrophe. — Armando Franca/AP/SIPA

Dernière mesure restrictive en date pour la majeure partie du Portugal : un couvre-feu, imposé pour la première fois lundi. Cette décision visant à freiner la multiplication des cas de coronavirus est jugée « catastrophique » par les restaurateurs et les commerçants du centre de Lisbonne. Mais le pays, déjà sous état d'urgence sanitaire, n’a pas eu le choix.

« C’est impossible de maîtriser la pandémie sans perturber la vie des gens et l’économie », a reconnu le Premier ministre socialiste Antonio Costa lors d’un entretien à la chaîne TVI, alors que le bilan quotidien a pour la première fois dépassé la barre des 60 morts. Le nombre de nouvelles contaminations journalières, qui avait triplé en moins d’un mois pour atteindre les 6.000 cas samedi, est retombé lundi à environ 4.000.

De 23 heures à 5 heures du matin et dès 13 heures le week-end

A partir de 23 heures (locales et GMT), plus de 7 millions de Portugais résidant dans les 121 municipalités considérées « à risque élevé » ont dû respecter une « interdiction de circuler sur la voie publique » en vigueur jusqu’à 5 heures du matin. Pendant au moins deux semaines, ce couvre-feu commencera dès 13 heures le samedi et le dimanche, sauf pour ceux qui travaillent ou en cas de force majeure.

« Ces horaires sont une catastrophe pour la restauration », a réagi Joao Pereira, gérant d’un petit bistrot du centre de Lisbonne. « Si on doit fermer à 13 heures le samedi, on ne pourra même pas assurer les déjeuners ! », peste derrière son comptoir ce sexagénaire aux cheveux poivre et sel, qui hésite même à ouvrir ses portes le samedi matin.

« Il n’y plus de clients, les rues sont vides »

A l’approche de l’heure du couvre-feu, les rues du centre-ville sont devenues de plus en plus désertes et silencieuses, même si quelques rares voitures continuaient de circuler. « La vie va être plus compliquée pour nous et le chômage va augmenter… Il n’y plus de clients, les rues sont vides », s’est lamenté Diogo Marques, un serveur de 31 ans, avant de commencer à ranger les tables d’une terrasse située dans une rue piétonne habituellement animée par ses théâtres et ses bistrots.

« Ce soir j’ai servi un seul dîner. C’est un fléau ! », a souligné Antonio de Sousa, propriétaire d’un restaurant emblématique du quartier de la Baixa, qui a déjà dû licencier la moitié du personnel qu’il employait avant l’épidémie. « Je vais être obligée de lancer des promotions plus tôt que prévu », a témoigné dans la journée Maria José, qui tient une boutique de vêtements pour femmes. « On ne sauvera pas la saison mais on espère limiter les dégâts », soupire cette commerçante de 52 ans qui assiste impuissante à une forte baisse du nombre de clients depuis le début de cette deuxième vague de la pandémie de Covid-19.

121 communes « à risque élevé »

Les habitants des 121 communes « à risque élevé », qui comprennent notamment Lisbonne, Porto (nord) et leurs banlieues, étaient déjà invités depuis mercredi à se mettre au télétravail, au nom d’un « devoir civique de confinement à domicile ». Contrairement au confinement du printemps, les écoles restent ouvertes, de même que les restaurants, les commerces ou les espaces culturels, même s’ils ont dû avancer leurs horaires de fermeture.

Avec plus de 2.500 personnes hospitalisées, dont presque 400 en soins intensifs, les hôpitaux portugais sont soumis à une pression qui a nettement dépassé celle qu’ils avaient connue au printemps, car le pays s’était alors totalement confiné de façon précoce.

Contrôles de température dans l’accès à certains locaux

Dimanche, l’Ordre des médecins a appelé la population à respecter les mesures en vigueur pour « éviter la saturation du service national de santé ». Peu après avoir rendu obligatoire le port du masque dans la rue, le gouvernement socialiste a décidé d’imposer un nouveau confinement partiel et allégé, puis de décréter l’état d’urgence sanitaire.

Au-delà du couvre-feu, l’état d’urgence lui permet d’exiger des contrôles de température ou la réalisation de tests dans l’accès à certains locaux, et mobiliser des fonctionnaires comme des militaires ou des enseignants pour renforcer les équipes sanitaires de traçage des contacts.