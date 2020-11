Un patient vient d'atterir à Strasbourg, en provenance de Lyon vendredi dernier. Il est pris en charge avant d'être transporté jusqu'à l'hôpital. — Jean-Francois Badias/AP/SIPA

Lors de la première vague du Covid-19, les transferts de malade n’avaient lieu que dans un sens. Le Grand-Est, très touché, envoyait certains de ses patients en soin dans d’autres régions françaises ou des pays frontaliers.

Avec cette deuxième vague, les services hospitaliers du Grand-Est ne sont pas saturés et accueillent donc des malades d’autres régions plus touchées. Mais dans le même temps, ils en transfèrent en Allemagne.

Il s’agit en fait d’une question pratique de proximité mais aussi d’anticipation en vue du pic épidémique.

Deux avions médicalisés se sont posés la semaine dernière à l’aéroport d’Entzheim, à côté de Strasbourg. A leur bord à chaque fois : deux patients atteints du Covid-19. Jeudi, ils arrivaient de Clermond-Ferrand ; vendredi de Lyon.

Les transferts de malades entre régions ont repris depuis la troisième semaine d’octobre. Particulièrement touchée, la région Auvergne-Rhône-Alpes a ainsi vu partir 61 personnes depuis le 23 octobre et va continuer à soulager ses hôpitaux en tension. « Nous envisageons près de 200 transferts entre les deux prochaines semaines pour justement permettre de faire face à cette augmentation continue des malades en réanimation », a ainsi annoncé dimanche Jean-Yves Grall, le directeur général de l’Agence régionale de santé ARA.

« Une question d’opportunités »

Comme la Nouvelle-Aquitaine, le Grand-Est devrait une nouvelle fois être une destination privilégiée. La raison est simple : ses hôpitaux ne sont pas saturés. D’après les derniers chiffres de l’ARS, 219 places sur les 471 accessibles en réanimation étaient accessibles. Aux hôpitaux universitaires de Strasbourg par exemple, il restait encore 19 lits lundi matin.

Au vu de ces chiffres, comment expliquer que certains patients aient dans le même temps été envoyés en Allemagne ? « Pour une question d’opportunités », répond à 20 Minutes Eric Goettmann, du centre hospitalier régional Metz-Thionville. « Il y a quatre malades qui ont quitté les établissements de Sarreguemines, Saint-Avold et Thionville pour aller à Sarrebruck ou Völklingen, soit à quelques kilomètres de l’autre côté de la frontière. A chaque fois, cela s’est passé en ambulance, c’était tout à côté. Les transférer à Metz ou Strasbourg aurait été plus long. »

Vers une montée en puissance en réanimation ?

Précision utile, ces établissements mosellans n’étaient pas saturés au moment de réaliser les transferts. « Le pic épidémique n’est pas encore là et l’objectif était d’anticiper tout risque de saturation des soins critiques », poursuit le responsable communication du CHR Metz-Thionville en parlant d’un nombre de places « évolutif » en réanimation. « On a déjà réarmé des lits et on le fera encore si cela est nécessaire. »

Selon nos informations, l’ARS du Grand-Est aurait justement demandé un plan de montée en charge des lits de réanimation dans la région. Des discussions seraient en cours. En attendant, les transferts vers l’étranger devraient également se poursuivre, de façon toujours à éviter une saturation des services. Dimanche soir, 1.848 personnes étaient hospitalisées dans le Grand-Est à cause du Covid-19.