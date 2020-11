VOUS TEMOIGNEZ La procréation médicale assistée concerne de plus en plus de couples, et parfois assez jeunes. Si c’est votre cas, vous pouvez nous envoyer votre témoignage

Illustration d'un bébé. — Pixabay

Un couple sur sept est aujourd’hui confronté à des difficultés pour avoir un enfant. Nombre d’entre eux font appel à la procréation médicalement assistée (ou assistance médicale à la procréation). Si certains médecins alertent depuis plusieurs années les femmes sur l’importance de l’âge, des couples se retrouvent, bien avant 40 ans, dans ce parcours du combattant. Rappelons les chiffres : la probabilité d’avoir un enfant par cycle menstruel est de 24 % chez une femme de 25 ans, de 12 % à 35 ans et de 5 % à 40 ans. Des chiffres plutôt bas, donc, et assez précocement. Or, cette entrée dans une reproduction médicalisée peut parfois s’avérer longue et pesante pour les couples. Et surprenante quand on est considérés comme jeunes… La 6e semaine de sensibilisation à l'infertilité, organisée par des associations de patients, commence ce lundi. L’occasion de donner la parole aux jeunes couples qui se sont lancés dans l’aventure.

Si vous avez commencé un parcours en Assistance médicale à la procréation et que vous avez moins de 35 ans, racontez-nous comment vous êtes arrivés à cette décision ? Comment se passe votre expérience ? Est-ce que vous arrivez à expliquer à votre entourage votre désir, vos difficultés malgré votre jeune âge ?