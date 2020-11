Le reconfinement, certains y trouvent peut-être leur avantage. — Rafael Ben Ari/Newscom/SIPA

Ce reconfinement, nombreux sont celles et ceux qui le vivent comme une punition. Bars et restaurants fermés, tout comme les commerces jugés non-essentiels. Interdiction de voir ses amis et ses proches. En pratique, on a le droit d’aller travailler, de mettre ses enfants à l’école, d’aller s’acheter à manger. Et de se dégourdir les jambes une heure par jour dans un rayon d’un kilomètre de chez soi.

Un quotidien métro-boulot-dodo (ou télétravail en pyjama) qui devrait durer au moins jusqu’au 1er décembre, le temps de casser les chaînes de transmission du Covid-19 et de faire retomber la pression sur les hôpitaux, engorgés par l’afflux de patients souffrant du coronavirus. Et les mesures restrictives pourraient être étendues à la période des fêtes de fin d’année si nécessaire.

Bonjour l’ambiance… Mais peut-être que certains et certaines d’entre vous voient les choses d’un autre point de vue : qui dit reconfinement dit moins de bruit, moins de transports ou moins de monde dans les transports quand on les prend, moins de risques d’exposition au virus, moins de dépenses. Et peut-être plus de temps pour se reposer, cuisiner ou faire du sport, comme au printemps dernier ? Vous partagez cette vision ? Vous êtes contents d’être reconfinés ? Partagez avec nous les points positifs que vous trouvez dans ce reconfinement.