EPIDEMIE Les déplacements professionnels restent cependant autorisés dans un certain nombre de cas

Les loisirs nautiques et la navigation de plaisance interdits en Méditérranée pendant le confinement. (Illustration) — Lionel Urman/SIPA

Selon un arrêté publié par la préfecture maritime de Toulon, les activités nautiques et de plaisance sont interdites en mer Méditerranée « jusqu’à la fin des mesures édictées par le gouvernement pour réglementer les déplacements ». L’arrêté précise que le but de cette mesure est de prévenir le « risque de diffusion par la voie marine » du Covid-19 et de ne pas encombrer les services médicaux.

Les déplacements professionnels restent autorisés avec une attestation spécifique, notamment dans les circonstances suivantes : « opérations commerciales, pêche, cultures marines, travaux maritimes ou scientifiques, convoyages, essais de matériel, formations continues ou entraînements obligatoires pour le maintien de compétences professionnelles, formation à la conduite en mer de navires de plaisance ».

Les activités dans le cadre de formation autorisées

Les résidents permanents d’une île ont le droit de naviguer « uniquement pour assurer le ravitaillement du foyer, pour les trajets directs avec le port du continent le plus proche ». Les scolaires, sportifs de haut niveau et étudiants peuvent également continuer leurs activités en mer nécessaires dans le cadre de leur formation.

Les navires français et sous pavillon étranger sont autorisés à rejoindre leur port d’attache sur le littoral, mais « ne pourront reprendre la mer ».