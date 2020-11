Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a contracté le coronavirus — FAROUK BATICHE / PPAGENCY/SIPA

La présidence algérienne a annoncé ce mardi dans un communiqué que le président Abdelmadjid Tebboune avait été contaminé par le coronavirus. L’homme âgé de 74 ans, « continue de recevoir un traitement dans un hôpital spécialisé allemand » depuis plusieurs jours, précise le communiqué.

« Le staff médical assure que Monsieur le Président réagit au traitement et que son état de santé s’améliore progressivement conformément au protocole sanitaire », a poursuivi la présidence.

Cas suspects de Covid-19 dans son entourage

Cette annonce survient au lendemain du référendum sur la révision de la Constitution algérienne – promue par Abdelmadjid Tebboune –, un scrutin marqué par une abstention record. Cette abstention, seul véritable enjeu du vote boycotté par l’opposition, constitue un revers cinglant, sinon humiliant, pour un régime confronté depuis février 2019 à un soulèvement populaire inédit, le « Hirak ».

Abdelmadjid Tebboune avait été transféré en urgence le 28 octobre en Allemagne – à Cologne et à bord d’un avion médicalisé français, selon des médias algériens – après l’annonce de cas suspects de Covid-19 dans son entourage. Il s’était placé en isolement quelques jours plus tôt. Il a été admis dans « l’un des plus grands hôpitaux spécialisés en Allemagne » pour subir des « examens médicaux approfondis », selon la présidence, qui n’avait pas communiqué sur l’état de santé de Abdelmadjid Tebboune depuis jeudi.