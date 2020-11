Coronavirus EN DIRECT : Elisabeth Borne annonce un numéro vert de soutien psychologique pour les salariés des petites entreprises...

10h50 : On fait le point sur les produits qui seront autorisés à la vente en grande surface

Le gouvernement a précisé mardi matin la liste des produits que les grandes surfaces peuvent continuer à vendre pendant le confinement, en plus de ceux déjà considérés comme essentiels. A savoir : les journaux et papeterie, les matériaux de construction ou la quincaillerie, « ainsi que pour la vente de produits de toilette, d’hygiène, d’entretien et de produits de puériculture ».