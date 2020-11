Cancer illustration — DOMINIQUE FAGET / AFP

Une avancée scientifique qui représente un véritable espoir dans le traitement du cancer du pancréas, l’un des cancers les plus agressifs. Des chercheurs marseillais ont identifié la « signature moléculaire » de la tumeur ​pour proposer au patient le traitement le plus adapté, et donc le plus efficace possible.

« La différence de comportement des tumeurs est due à des expressions moléculaires : même si elles ont la même couleur de peau, à l’intérieur elles sont très différentes », explique à l’AFP le docteur Juan Iovanna, spécialiste du Centre de recherche en cancérologie de Marseille (CRCM), qui dirige cette étude promue par l’Institut Paoli-Calmettes (IPC) de Marseille, en collaboration avec des bio-informaticiens de la Ligue contre le cancer.

Eviter de donner des traitements inutiles

« Avant de commencer tout traitement pour le cancer, on fait une biopsie lors de laquelle on prélève 200 cellules, rappelle le Dr Iovanna. En les étudiant, on a identifié des signatures (appelées Pancreatic adenocarcinoma molecular gradient) qui déterminent le pronostic des patients, qui disent s’il va répondre ou pas à tel ou tel traitement ».

« Quand vous donnez directement à un patient un médicament efficace, vous évitez de lui donner des traitements inutiles et vous lui donnez une chance de vivre plus longtemps », conclut le Dr Iovonna, d’autant plus que, face au cancer du pancréas, « il y a peu de possibilités ».