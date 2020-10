Un homme masqué regarde son téléphone, et là, oui, l'application TousAntiCovid apparaît. — JP PARIENTE/SIPA

Tracer, mais aussi informer et désormais donner accès aux attestations de déplacement : l’application mobile « TousAntiCovid », nouvelle mouture du dispositif de traçage boudé par les Français, s’adapte une nouvelle fois pour trouver son utilité pendant la crise sanitaire. L’application affichait jeudi 4,8 millions de téléchargements depuis début juin, et près de 2.000 personnes notifiées après une exposition prolongée à des utilisateurs positifs au coronavirus.

Avec 2,1 millions de téléchargements une semaine après son lancement, la mise à jour « TousAntiCovid » peut se targuer d’une adoption doublée par rapport à la première version « StopCovid » qui n’avait séduit qu’un peu plus d’un million de Français 7 jours après son lancement. Selon la direction générale de la Santé, le nombre de désinstallations s’élève toutefois à 1,3 million, réduisant le nombre d’utilisateurs actifs à 3,5 millions.

Très très loin des niveaux des apps allemandes et britanniques

A titre de comparaison, les applications britanniques et allemandes, citées en exemple par le gouvernement français, ont été téléchargées respectivement 15 à 20 millions de fois. Comme la seule fonctionnalité de traçage, basée sur l’échange d’identifiants anonymes via la technologie Bluetooth, n’a pas suffi à susciter suffisamment de téléchargements, le gouvernement a entrepris d’ajouter plusieurs améliorations de forme et de contenu éditorial.

Depuis le 22 octobre, TousAntiCovid propose ainsi en temps réel un fil d’actualités sur l’épidémie, ainsi que des chiffres sur l’utilisation de l’application afin de créer un effet d’entraînement et de motivation. Elle inclut également un lien vers l’attestation de déplacement dérogatoire, de nouveau nécessaire à partir de vendredi, et le gouvernement promet des mises à jour « tous les quinze jours », selon l’entourage du secrétaire d’État au numérique Cédric O. Les attestations de déplacement professionnel et pour les trajets scolaires pourront notamment, dès la semaine prochaine, être remplies directement dans l’application.

« Il y a une volonté très nette de jouer sur l’ambiguïté du nouveau nom », considère pour sa part le spécialiste de la sécurité informatique Baptiste Robert, opposant de la première heure à l’application. TousAntiCovid n’est selon lui qu’une « mise à jour mineure de StopCovid. » « Le changement de nom, de logo et le rajout de différentes statistiques font qu’il y a eu un bond des téléchargements, mais les chiffres restent relativement faibles. » Les systèmes de traçage sont accusés par certains défenseurs de la vie privée d’avoir une efficacité limitée contre l’épidémie, au prix d’un pas supplémentaire vers une société de surveillance.