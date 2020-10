Des élèves dans une classe de primaire. — LODI Franck

Les classes vont rester ouvertes, mais à certaines conditions. Lors d’une conférence de presse ce jeudi soir, le Premier ministre, Jean Castex, et plusieurs membres du gouvernement ont donné les modalités du nouveau confinement mis en place à partir de ce jeudi minuit pour endiguer la deuxième vague de l’épidémie de coronavirus.

« Le protocole renforcé permettra l’accueil de tous les élèves à l’école, au collège et au lycée », a promis le ministre de l’Education Nationale, Jean-Michel Blanquer. Comme cela était réclamé par certains et annoncé jeudi dans la journée, le port du masque devient obligatoire dès le CP, à 6 ans, contre 11 ans auparavant. Une manière de « protéger les élèves et les professeurs », selon le ministre. Comme pour les élèves plus âgés auparavant, des masques seront notamment disponibles dans les écoles en cas d’oubli d’un élève ou si la famille connaît des difficultés financières.

La récré en classe si nécessaire

Les autorités veulent également limiter au maximum le brassage des élèves. Et pour cela, il y a quatre leviers possibles. D’une part, les arrivées et les départs des enfants, qui seront étalés dans le temps. De même, il y a la circulation des élèves dans les bâtiments. Une seule salle sera dédiée à chaque classe dans le secondaire. Sans oublier les récréations, qui se feront par groupes, avec respect des gestes barrières. Et si cela n’est pas possible, des pauses en classe sont prévues. Enfin, la restauration scolaire est maintenue. Dans la mesure du possible, le but est de faire déjeuner les enfants à 1 m de distance les uns des autres, en les laissant avec les camarades de leur classe.

Enfin, a précisé Jean-Michel Blanquer, la ventilation des salles et le nettoyage des meubles seront renforcés. L’ensemble de ces règles sera similaire dans le périscolaire, sachant que Jean-Michel Blanquer a indiqué qu’une certaine latitude serait accordée aux lycées pour la mise en place de ce protocole. A savoir : « le protocole de continuité pédagogique permet d’envisager de l’enseignement à distance pour les élèves vulnérables ou pour des groupes d’élèves ».

Côté prévention, le ministre a par ailleurs indiqué qu’une « politique de tests volontariste avec une priorité pour les personnels éducatifs » serait instaurée dans les établissements. « Nous continuerons à fermer des structures chaque fois que ce sera nécessaire », a-t-il dit.

Des plats à emporter au resto U

Dans le supérieur, Emmanuel Macron l’avait annoncé mercredi, les cours se feront durant ce deuxième confinement à distance. Les examens et partiels, eux, pourront être effectués en présentiel, mais avec des règles renforcées, de même que les travaux pratiques et enseignements professionnels nécessitant du matériel.

Les restaurants universitaires, quant à eux, vont rester ouverts, mais uniquement pour la vente à emporter. Et pour aller à la bibliothèque du campus, il faudra prendre rendez-vous et respecter une jauge de présence. Enfin, côté recherche, il faudra au maximum avoir recours au télétravail.