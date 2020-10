Une rue en France pendant le confinement. — SYSPEO

Comme un air de déjà-vu. Le Premier ministre, Jean Castex, a présenté jeudi soir les modalités du nouveau confinement mis en place pour endiguer l' épidémie de coronavirus. Et parmi elles, bien sûr, l’interdiction de sortir de chez soi. A l’exception de plusieurs dérogations, dont la plupart correspondent à celles mises en place au printemps dernier, et selon une attestation censée être disponible sur le site du gouvernement à compter de ce jeudi soir.

Parmi les dérogations classiques, on retrouve le fait d’aller faire ses courses alimentaires et de première nécessité, d’aller travailler si le télétravail n’est possible dans l’entreprise, de se rendre à une formation, un examen ou un concours, d’aller à un rendez-vous médical ou pour motif impérieux (gardes d’enfants, aide auprès d’un proche).

Le retour du kilomètre

Comme au printemps dernier, il sera possible de mettre le nez dehors. Pas à plus d’un kilomètre de chez soi, et pas durant plus d’une heure par jour. Que ce soit pour soi-même ou pour permettre à son animal de compagnie de prendre l’air.

Egalement possible, le fait de se rendre à une convocation judiciaire ou de participer à des missions d’intérêt général, ou d’aller dans un établissement public pour des questions administratives. Les personnes souffrant de handicap et leurs accompagnants pourront également sortir. Et puisque les cours vont continuer dans les classes, les adultes pourront aller dans la rue afin d’accompagner leurs enfants à l’école.

Toute entorse à ces règles entraînera, comme auparavant, une amende de 135 euros. A noter que deux attestations seront permanentes, afin de faciliter (un tout petit peu) le quotidien des Française : celle pour aller au boulot, et celle pour amener ses enfants à l'école.