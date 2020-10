COVID-19, Ville Deserte durant le Couvre-Feu, un jour avant le reconfinement national pour lutter contre la deuxieme vague du Cornavirus à Nice. — SYSPEO/SIPA

Que pourra-t-on faire pendant ce nouveau confinement, dont les contours ne sont pas encore totalement définis ? 20 Minutes vous éclaire sur les restrictions et les libertés qui restent.

Télétravail, écoles, parcs, commerces… Le Premier ministre a livré des précisions ce jeudi matin devant les députés.

A la différence du printemps, les écoles, collèges et lycées, les parcs et les Ehpad resteront ouverts. Mais les déplacements seront très limités et il faudra à nouveau présenter une attestation de sortie en cas de contrôle.

C’est quoi un confinement « soft » ? Qu’est-ce qui va changer par rapport au premier confinement de mars-avril ? Dans le flottement qui suit l’annonce d’un reconfinement par Emmanuel Macron mercredi soir, beaucoup de Français s’interrogent sur ce qu’il sera possible de faire, ou pas, pendant les quatre prochaines semaines. Voire davantage.

Déplacements, télétravail, écoles, commerces, parcs… 20 Minutes fait le tour de ce qu’on sait (pour le moment) sur ce qui nous attend.

Le milieu scolaire

Les crèches, écoles maternelles et primaires, les collèges et lycées restent ouverts. En revanche, les protocoles sanitaires seront renforcés. Au premier rang desquels : dès la rentrée, le port du masque sera obligatoire dès 6 ans et non plus dès le collège. Une demande réclamée depuis plusieurs semaines par certains médecins. Par ailleurs, Jean-Michel Blanquer a annoncé jeudi matin sur France 2 que pour éviter le brassage des élèves, les horaires de la cantine pourraient être décalés. Et au collège et lycée, ce sont « les professeurs qui se déplaceront d’une classe à l’autre » et non plus les élèves.

En revanche, tous les cours à l’université et dans le supérieur seront réalisés à distance.

Les déplacements

On ne pourra se déplacer que pour cinq motifs : rendez-vous médical, travail (avec une attestation de l’employeur), secours à un proche, faire ses courses « essentielles » et « prendre l’air », mais à 1 km maximum de son domicile et pendant une heure. C’est donc le retour des attestations… Qui seront d’ailleurs intégrées à la nouvelle application Tous Anti Covid dans les prochains jours, a promis Olivier Véran jeudi matin. En revanche, cette fois, les parents pourront sortir pour accompagner leurs enfants à l’école et les visites dans les Ehpad resteront autorisées, avec un protocole sanitaire strict.

Côté vacances, il sera impossible à partir de jeudi minuit de se déplacer d’une région à l’autre, « à l’exception des retours des vacances de la Toussaint », a indiqué Emmanuel Macron. Les trains doivent circuler normalement jusqu’à dimanche soir, fin des vacances scolaires pour toute la France. Côté frontières, elles restent ouvertes en Europe, fermées en revanche hors espace européen. Avec une exception : les Français résidant à l’étranger peuvent toujours rentrer.

Les commerces

Seuls les commerces dits « essentiels », déjà définis en mars dernier (supermarchés, boulangeries, pharmacies, banques, garages, tabac-presse, station essence, hôtels, pompes funèbres, informatique…) resteront ouverts. Avec une dérogation jusqu’à dimanche pour les fleuristes, qui pourront profiter de ce week-end de la Toussaint. Emmanuel Macron a prévenu qu’un bilan serait tiré au bout de deux semaines pour voir s’il est possible d’assouplir cette mesure très douloureuse.

Cette fois, les marchés alimentaires pourront se maintenir pendant la durée du confinement, à moins que les préfets ne s’y opposent. Les bars et restaurants, déjà très affectés par le confinement, puis le couvre-feu, ne pourront recevoir de clients. Mais certains restaurants pourront proposer du take-away, puisque le président a encouragé les Français à choisir la livraison à domicile.

Le travail

Les mots ont leur importance. Si le président a assuré mercredi que le télétravail serait « généralisé », Jean Castex devant les députés a précisé jeudi que « dans le secteur privé, toutes les fonctions qui peuvent être télétravaillées doivent l’être cinq jours sur cinq ». Idem pour les agents du service public. En revanche, les usines et exploitations agricoles continueront de tourner.

Les loisirs

Les établissements recevant du public baisseront le rideau. Fini donc cinémas, théâtres, musées, bibliothèques… En revanche, les tournages, répétitions et préparations de spectacles restent possibles pour la culture. A défaut d’une séance dans une salle obscure, on pourra (cette fois) regarder des matchs à la télévision. En effet, Jean Castex a assuré que le sport professionnel pourra continuer, mais à huis clos.

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui espèrent pouvoir continuer à faire un peu de sport et voir des arbres : les parcs, jardins et plages resteront ouverts.

Les obsèques

Les cimetières ne fermeront pas et les enterrements sont autorisés, sans que l’on sache pour le moment s’il y aura une jauge maximale comme pour le premier confinement.